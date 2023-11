Milan-Borussia, le pagelle dei protagonisti. Male Giroud e Maignan, BVB spietato

MILAN (4-2-3-1)

Mike MAIGNAN 4,5

Sul rigore di Reus indovina l'angolo ma non ci arriva. Per il resto, solita partita da direttore d'orchestra, senza interventi super complicati. Se sul 2-1 è quasi incolpevole, il gol di Adeyemi è quasi tutto colpa sua. Sfortuna vuole che uno dei suoi rari errori capiti proprio nel momento peggiore.

Davide CALABRIA 5

Intervento incomprensibile quello sul rigore, tanto scomposto quanto inutile. Cerca di farsi perdonare spingendo forte come suo solito ma divorandosi il 2-1 nel finale del primo tempo. Meglio nella ripresa, quando il Milan torna a spingere per poi svanire nel triste epilogo.

Malick THIAW 6,5

Una partita delle sue, nelle quali quasi sembra che in campo non ci sia ma è sempre pronto a chiudere in maniera puntuale. Sfortunatissimo quando per tamponare la fuga di Bynoe-Gittens si stira.

Dal 52’ Rade KRUNIC 5,5

Difendere non è il suo mestiere ma quando gli avanti del BVB si scatenano va in crisi spesso e volentieri. Non è certo l’unico colpevole di una serata storta ma avrebbe potuto fare meglio.

Fikayo TOMORI 7

Quando il Borussia minaccia l'area di Maignan, deve vedersela sempre con i suoi piedoni santi. Tempismo invidiabile, precisione e massima attenzione.

Theo HERNANDEZ 6

Quando ha spazio le sue sgasate fanno male ma sono troppo isolate per impensierire Hummels e soci. Qualche problemino in fase di copertura come al solito, specialmente in velocità.

Yacine ADLI 5,5

La volontà ce la mette sempre, ma fatica troppo a ritagliarsi spazi in una mediana affollata e tecnica. Certo non la prestazione scintillante nella quale sperava Pioli, specialmente nel secondo tempo quando sbaglia qualche passaggio facile.

Dal 76’ Luka JOVIC 6

L’ex viola avrebbe anche un paio di palle buone per riaprire la partita nel finale ma, ultimamente, la Dea Bendata non gli è amica.

Tijjani REIJNDERS 5

Il problema dell'olandese è che da uno con la sua classe ti aspetti sempre giocate decisive. Nel primo tempo, invece, non gliene va bene una. Quando il Milan inizia a macinare gioco, sembra più propositivo ma nel finale non ne ha più.

Samuel CHUKWUEZE 7

Approccio con la partita migliore del solito, anche perché gode di un attimo più di libertà rispetto al solito. Nel momento più difficile, tira fuori un coniglio dal cappello e s'inventa il gran gol che rianima San Siro. Dopo il gol è indemoniato ma meno efficace.

Dal 76’ Chaka TRAORE 5,5

Il giovane ivoriano avrebbe una gran voglia di spaccare il mondo e riportare in partita il suo Milan ma non è fortunato. Peccato.

Ruben LOFTUS-CHEEK 6

Che la forma non è quella di sempre si nota subito ma l'inglese di acqua ne porta tanta, dannandosi l'anima per costruire qualche palla gol per Giroud. Si divora un'occasione clamorosa su un raro errore di Hummels: fosse stato in forma non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione.

Christian PULISIC 5,5

Capitan America ritrova la sua ex squadra e si vede come Terzic lo conosca bene. Tanto rapido Chukwueze, tanto ingessato lui. Alcuni sprazzi di bel gioco li mette, come la mezza rovesciata murata da Ryerson ma da lui il Milan si aspetterebbe ben altro.

Olivier GIROUD 4,5

Inutile nascondersi dietro ad un dito: quando il tuo lavoro è segnare e sbagli due occasioni monumentali in due minuti la sufficienza è ben lontana. Se lassù da solo non è che possa fare miracoli, prestazione decisamente in chiaroscuro quella del veterano transalpino.

Stefano PIOLI 6

Il Milan non parte nemmeno male eppure dopo l'errore di Giroud dal dischetto, ecco una delle troppe pause mentali, prologo al vantaggio di Reus. I rossoneri tengono botta e riescono a riequilibrare una partita che rischiava di mettersi malissimo. Esser costretto a reinventare la difesa dopo l'infortunio di Thiaw è una vera iattura. I cambi del finale non riescono ad evitare che la diga collassi, compromettendo il percorso dei rossoneri in Champions.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1)

Gregor KOBEL 6

Battezza bene l'angolo sul rigore di Giroud mentre sulla serpentina di Chukwueze avrebbe potuto fare meglio. Per il resto, più o meno normale amministrazione fino ad un paio di colpi di fortuna nel finale, dove riesce in qualche modo a difendere la porta.

Julian RYERSON 6

Il norvegese fa il suo compitino, non molto di più ma è sempre attento sulle puntate degli avanti rossoneri. Decisivo sulla mezza rovesciata di Pulisic.

Matz HUMMELS 7

Si fa perdonare in fretta l'errore sul rigore di Giroud contribuendo non poco nell'assalto giallonero che porta il vantaggio. Buona parte delle puntate del Milan si infrangono sui suoi piedi.

Nico SCHLOTTERBECK 6,5

Di testa le prende tutte lui, decisamente più problemi quando deve affrontare gente più rapida e tecnica. Comunque una gran prestazione la sua, specialmente quando il Milan assalta a testa bassa l’area tedesca.

Dal 54’ Salih OZCAN 6

Non è chiamato a chissà quali miracoli ma contribuisce comunque a difendere il vantaggio.

Ramy BENSEBAINI 6,5

Sulla fascia fa più o meno quel che gli pare ma è più una critica alla difesa del Milan che un complimento. Dopo essersi perso Chukwueze è molto più attento in difesa, dove mette un paio di interventi da applausi.

Emre CAN 6

Non molto spettacolare la sua partita ma è sempre prezioso in fase di copertura e nel fare risalire la squadra. Normale amministrazione per uno con la sua esperienza.

Marcel SABITZER 6

Quella tecnica che l'aveva messo nel mirino del Diavolo si vede pochino stasera ma è funzionale nelle ripartenze del Borussia. Non brilla molto, ma non è sempre domenica.

Marco REUS 6,5

Gelido dal dischetto, il suo lo fa sempre anche se la tenuta atletica non è quella di qualche anno fa. Molto meglio come uomo assist, visto che mette lo zampino nei gol che valgono i tre punti al Borussia.

Dal 79’ Julian BRANDT s.v.

Donyen MALEN 6

Qualche indecisione in difesa ma a centrocampo se la cava decisamente meglio. Veloce e tecnico, non è però al meglio, faticando a liberarsi dalle attenzioni della mediana rossonera.

Dal 54’ Karim-David ADEYEMI 7

Alla prima palla buona riceve un passaggio da Fullkrug e mette un tiro all'apparenza innocuo che inganna Maignan. Il fatto che il talento ex Salisburgo faccia parecchia panchina a Dortmund è prova della quantità di talenti che ha a disposizione il BVB.

Jamie BYNOE-GITTENS 7,5

Il giovane inglese è uno dei talenti più interessanti in Europa e stasera a San Siro si capisce il perché. Preciso, sempre in controllo, attento, si conquista il rigore del vantaggio. Appena la difesa se lo perde, finalizza in maniera perfetta la ripartenza del 2-1.

Dal 66’ Marius WOLF 6

Partita piuttosto anonima, senza lode e senza infamia ma che contribuisce ad una vittoria che potrebbe dare la svolta alla stagione del Borussia.

Niclas FULLKRUG 5,5

Stretto nella morsa Tomori-Thiaw non è che abbia chissà quanti palloni giocabili. Le praterie che predilige in Bundesliga col Milan se le sogna. Riesce a rifarsi fornendo l’assist per il gol di Bynoe-Gittens. Sbaglia un paio di occasioni clamorose nel finale, confermando di non essere al meglio.

Edin TERZIC 6,5

Borussia equilibrato e cinico che riesce ad alternare fasi di sofferenza assoluta con momenti nei quali si rovescia in avanti. La difesa rimane un po' ballerina ma si vedono passi avanti anche lì. Nel secondo tempo indovina i cambi, approfittando dell'infortunio di Thiaw per chiudere la partita.

Arbitro: Istvan KOVACS 6

Il fischietto romeno fischia poco o niente ma non sbaglia molto, conducendo con ordine una gara fisica ma molto corretta.