Champions, il Milan cerca la prima vittoria a Dortmund: chi gioca e dove vederla in tv

Il Milan sfida il Borussia Dortmund alla Signal Iduna Park, nella sfida del Gruppo F, valida per la seconda giornata di Champions League.

Per Stefano Pioli si tratta della prima volta contro una squadra tedesca da quando allena il Milan. Leao e compagni si troveranno al cospetto del famoso e rumorosissimo "Muro giallo", che sostiene a gran voce il Borussia in ogni partita casalinga. Proprio per questo il tecnico dei rossoneri ha pensato di replicare a Milanello l'atmosfera che li aspetta in Germania, facendo svolgere la rifinitura sotto le note dei cori dei tifosi tedeschi diffuse dagli altoparlanti. Nell'altro match del girone il Paris Saint-Germain fa visita al Newcastle.

UCL Action in 24h pic.twitter.com/vaWll2l6wp — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 3, 2023

Il momento delle squadre

Le tre vittorie consecutive in campionato hanno riportato fiducia e convinzione al Milan dopo il pesante ko nel derby contro l'Inter e il pareggio per 0-0 col Newcastle nel debutto in Champions. L'ultima prestazione contro la Lazio ha mostrato la migliore versione dei rossoneri, per compatezza e incisività in fase offensiva. Ora la squadra di Pioli vuole conquistare la prima vittoria nel girone, che avrebbe un valore determinante in ottica qualificazione.

Il Borussia è imbattuto in Bundesliga (4 vittorie e 2 pareggi) e si trova a due punti dalla capolista Bayer Leverkusen. Nell'ultima partita ha vinto sul campo dell'Hoffenheim per 3-1. In Champions ha perso la prima partita contro il Psg. Notoriamente più forte dalla cintola in su, quest'anno la squadra di Terzic sta trovando grande equilibrio tattico con 12 gol fatti e 6 subiti. I punti di forza sono l'eterno capitano Marco Reus e le ali offensive Julian Brandt e Donyell Malen.

I precedenti

I confronti diretti tra le due squadre sono 6 di cui 4 in Champions e 2 in Europa League. Si comincia nella stagione 1957/1958 il Milan incontrò il Dortmund ai quarti di finale: in Germania finì 1-1, al Meazza 4-1 per i rossoneri. 44 anni dopo le due squadre si ritrovarono a giocare contro in semifinale di Coppa Uefa. All’andata terminò 4-0 per i tedeschi con tripletta di Marcio Amoroso e Heinrich.

Al ritorno i rossoneri vinsero 3-1 e ad andare i finale fu il Borussia. Andarono a segno Inzaghi, Contra e Serginho; per il Dortmund il gol di Ricken. L’anno dopo alla Champions 2002/2003 il Borussia finì nella seconda fase a gironi nello stesso raggruppamento del Milan. Al Westfalenstadion finì 1-0 con un gol di Pippo Inzaghi, stesso risultato a San Siro, con i tedeschi vittoriosi grazie alla rete del gigante ceco Jan Kohler.

Le ultime dai campi

Terzic punta sul 4-2-3-1. La coppia centrale formata da Hummels e Schlotterbeck, i terzini saranno Ryerson e Bensebaini; in porta Kobel. In mediana spazio all'ex Juve Emre Can e Nmecha. In appoggio al centravanti Fullkrug agiranno sugli esterni Brandt e Malen, tra le linee capitan Reus.

In casa Milan spazio al'ex di turno Pulisic, che verrà schierato insieme a Rafael Leao e a Giroud. A centrocampo fuori Adli, dentro Pobega e Musah come mezzali e Reijnders in regia. In difesa confermati gli esterni Calabria e Theo Hernandez, mentre accanto a Tomori giocherà Thiaw. Tra i pali Maignan.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Meunier, Morier, Sabitzer

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kalulu, Caldara, Loftus-Cheek, Krunic

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. App fruibile anche su console di gioco come Xbox e PlayStation, oltre che ovviamente su Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordo campo ci saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Lo studio pre e post partita sarà animato da Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Miroslav Klose. Alla VAR Room di Prime Video l'ex arbitro Calvarese. Inoltre a partire dalle 23.15 ci sarà l'highlights show con i gol di tutti i match. In studio Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Luca Toni.