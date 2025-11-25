Champions, il Napoli stende il Qarabag al Maradona: McTominay fa volare gli azzurri

Il Napoli vince anche in Champions e supera 2-0 il Qarabag al Maradona. Vittoria convincente per la squadra di Conte, che si porta così a 7 punti in classifica. Nel primo tempo gli azzurri soffrono la sfrontatezza degli azeri ma costruiscono due importanti palle gol. Prima con David Neres, la sua spettacolare rovesciata viene parata da Kochalski. Poi con Di Lorenzo, che tutto solo in area, scivola al momento del tiro. Nella ripresa il Napoli ha la grande occasione di sbloccare il risultato ma spreca un rigore con Hojlund. La serata sembra stregata poi sale in cattedra il solito Scott McTominay. Lo scozzese sblocca la partita di testa dopo un rimpallo tra difensore e portiere. Poi complice una deviazione di Jankovic, trova il secondo gol mettendo in sicurezza la partita. Altra vittoria importante, che fa tornare il sereno in casa azzurra. Ora il momento difficile sembra davvero passato.

La partita

Inizio arrembante del Qarabag, che prova a sorprendere il Napoli con la pressione alta. Al 6' ci prova Addai da fuori area. Il pallone finisce di poco a lato. Gli azzurri rispondono in ripartenza. Al 16' Neres scappa via sulla destra e mette in mezzo per Hojlund: salva tutto Mustafazade che anticipa il danese e mette in angolo. Il Qarabag palleggia bene e mostra un'ottima organizzazione di gioco. Il Napoli aspetta il momento giusto per infilare la difesa azera. Al 35' occasione per il Napoli. Lang mette un cross in mezzo dalla destra, spettacolare rovesciata a centro area di Neres, si salva Kochalski con un volo plastico. Buon momento per gli azzurri. Al 41' Di Lorenzo, servito da Buongiorno, tutto solo in area, scivola al momento del tiro. Si salva la difesa del Qarabag. Il primo tempo si chiude senza reti con i partenopei in crescita.

Si riparte con gli stessi undici per entrambe le squadre. Al 55' rigore per il Napoli. Imbucata di Buongiorno per Di Lorenzo, che viene steso da dietro da Jankovic. Si incarica della battuta Hojlund, che incrocia col sinistro. Si distende Kochalski e intercetta il tiro. Al 64' mossa di Conte. Esce Beukema, entra Politano. Proprio il nuovo entrato scodella un bel cross, sull'altro lato chiude Oliveira. Si salva Kochalski. Sul corner seguente si sblocca il match. Liscio clamoroso di Mustafazade, che svirgola e rischia l'autogol. Respinge d'istinto Kochalski, che però non può nulla sul colpo di testa di McTominay. Gli azzurri insistono alla ricerca del raddoppio. Al 68' il portiere azero, in serata di grazia, si salva su Lang e McTominay. Al 70' contropiede del Napoli, chiuso con un tentativo di pallonetto di Neres che si stampa sul legno. Neres è ancora una volta dominante sulla destra e serve dall'altra parte Olivera: cross per McTominay, che tenta la rovesciata trova la deviazione decisiva di Jankovic per la seconda rete della serata. L'uno due dello scozzese smonta il Qarabag. Nell'ultimo quarto d'ora gli azzurri gestiscono la partita. Gli azeri provano gli ultimi attacchi mostrando limiti nella fase conclusiva. Finisce 2-0 per il Napoli.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema (64' Politano), Rrahmani, Buongiorno (90' Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang (75' Lang), Neres (90' Vergara); Hojlund (76' Lucca). Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1) - Kochalski; Matheus Silva (78' Dan Bolt), Mustafazade, Medina (61' Mmae), Jafarguliyev (77' Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (60' Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (79' Akhundzade). Allenatore: Qurban Qurbanov

Marcatori: McTominay (N) 66' e 72'

Ammoniti: Medina (Q), Lang (N), Jankovic (Q), Rrahamani (N)

Note: Hojlund fallisce un rigore al 56'

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).