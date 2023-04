Tutto facile per il Real Madrid contro il Chelsea: Benzema e Asensio fissano il 2-0 finale

Il Real Madrid vince senza problemi (2-0) contro il Chelsea, la sfida d'andata allo stadio Bernabeu, valida per i quarti di finale di Champions League.

La squadra di Carlo Ancelotti dimostra ancora una volta tutto il suo valore nelle notti di Champions, ipotecando il passaggio del turno in semifinale. I Blancos trovano il vantaggio già al 21' del primo tempo grazie al solito Karim Benzema con un tap-in facile facile. Poi sfiora il raddoppio più volte con Vinicius Junior. Il Chelsea sfiora il pari con Sterling, fermato da un intervento prodigioso di Courtois.

Nella ripresa si mette male per i Blues, che rimangono in 10 per l'espulsione di Chilwell, dopo un fallo su Rodrygo. Il raddoppio madrileno arriva ad un quarto d'ora dalla fine grazie ad un gol di Marco Asensio, con una conclusione dal limite dell'area. Il Real controlla con sicurezza e porta a casa un risultato che gli garantisce di guardare alla semifinale con grande fiducia. Il ritorno è fissato martedì 18 aprile, alle ore 21.00 a Stamford Bridge.

La partita

Ancelotti schiera il consueto 4-3-3. Carvajal e Camavinga agiranno come esterni di difesa, coppia centrale Eder Militao e Alaba, in porta Courtois. A centrocampo gioca Modric affiancato da Valverde e Kroos. In avanti il tridente con Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior.

Lampard sceglie una formazione coperta e si affida al 3-5-2. Difesa a tre formata da Fofana, Thiago Silva e Koulibaly davanti a Kepa. Centrocampo folto con Kanté, Enzo Fernandez e Kovacic, sulle fasce James e Chilwell. In attacco spazio alla coppia Joao Felix e Sterling.

Primo tempo

La prima occasione è per il Chelsea in contropiede: Joao Felix, ben contenuto da Militao, calcia e trova la deviazione in angolo di Courtois. I Blancos reagiscono subito, al 13' scambio in area tra Benzema e Vinicius: tiro del centravanti con risposta da parte di Kepa. Cresce la pressione dei padroni di casa, Valverde recupera una palla alta su errore di Fernandez e calcia da fuori, ma non trova la porta. Al 21' la squadra di Ancelotti passa in vantaggio. Carvajal scodella un pallone in area per Vinicius, che calcia trovando la corta respinta di Kepa. Tapin a porta vuota di Benzema per l'1-0. Immediata reazione del Chelsea, con un pallone mezzo in mezzo da James per Sterling che calcia, trovando anche una deviazione di Militao. Miracolo di Courtois e palla in angolo. La partita si accende. Al 26' Valverde trova Vinicius, che entra in area superando sia Fofana che Kepa, salva sulla linea Thiago Silva. Il Real prende il sopravvento. Al 34' Benzema serve Rodrygo, che calcia da posizione defilata trovando la respinta di un Kepa sempre reattivo. Il primo tempo si chiude sull'1-0 Real.

Secondo tempo

Il Real parte subito forte. Vinicius dalla linea di fondo serve al limite dell'area Benzema. Servizio per Modric, che calcia a giro di destro e sfiora l'incrocio dei pali. Al 52' palla in area per Benzema, chiuso al momento del tiro da Thiago Silva. Al 59' il Chelsea resta in 10 uomini. Lancio di Valverde per Rodrygo, fermato al limite dell'area da Chilwell, che rimedia il rosso per chiara occasione da gol. Lampard corre ai ripari e manda in campo Chalobah al posto di Joao Felix. Il Real gestisce agevolmente il vantaggio, facendo girare la palla e cercando il raddoppio. Il secondo gol arriva al 75'. Sugli sviluppi di un angolo, palla in area a Vinicius che serve al limite Asensio. Conclusione di prima intenzione e palla in rete. Sempre Asensio ci prova dalla distanza, ma stavolta manda la palla di poco sul fondo alla sinistra di Kepa. Gli uomini di Ancelotti controllano la gara con autorità mentre il Chelsea pensa a limitare i danni. Finisce 2-0 per il Real. Il ritorno tra 6 giorni allo Stamford Bridge.

Il tabellino

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric (81' Dani Ceballos), Kroos (84' Tchouameni); Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Lopez, Vallejo, Nacho, Odriozola, L.Vasquez, Rudiger, E.Hazard, M.Diaz. Allenatore: Carlo Ancelotti

CHELSEA (3-5-2) - Kepa; Fofana, Thiago Silva (76' Mount), Koulibaly (55' Cucurella); James, Kanté (75' Gallagher), Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Sterling (65' Havertz), Joao Felix (66' Chalobah). A disposizione: E.Mendy, Azpilicueta, Mudryk, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Pulisic. Allenatore: Frank Lampard

Marcatori: Benzema (R) 21', Asensio (R) 75'

Ammoniti: Fofana (C), Camavinga (R), Eder Militao (R), Carvajal (R), Kovacic (C)

Espulsi: Chilwell (C)

Arbitro: Françoise Letexier (Francia)