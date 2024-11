Il Milan fa l'impresa al Bernabeu: lezione di Fonseca ad Ancelotti. Le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Un grandissimo Milan vince 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid nella sfida valida per la quarta giornata di Champions League. I rossoneri passano in vantaggio al 12' grazie ad un colpo di testa di Thiaw, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi sale in cattedra Vinicius: il brasiliano si conquista il rigore (fallo di Emerson Royal) e dal dischetto spiazza Maignan. Il Milan torna avanti al 39' con il tap-in di Morata, lesto a raccogliere la respinta di Lunin sul tiro di Leao. Il tris rossonero arriva al 73' con la rete di Reijnders dopo un assolo di uno scatenato Leao. I Blancos spingono alla ricerca del gol. All'84' gol annullato a Rudiger. Non succede più nulla. Apoteosi rossonera al Bernabeu.

Real Madrid

Andrij LUNIN 6 - L'uscita su Thiaw desta più di qualche dubbio, almeno per il calcio italiano. Non trattiene il tiro di Leao e Morata lo fredda. Nega il gol a Leao con un grande intervento. Il meno colpevole

Lucas VAZQUEZ 5 - Leao lo fa ammattire, gli manca il passo per tenere il portoghese. Ottimo rincalzo, da rivedere come titolare

Eder MILITAO 5 - Lascia troppo spazio a Leao in occasione del gol di Morata. Un errore che pesa sul risultato

Antonio RUDIGER 5 - Si perde insieme ai compagni di reparto. I continui movimenti di Morata lo spiazzano. Il Var gli nega il gol che riapre la partita

Ferland MENDY 5 - Manca la sua spinta sulla sinistra, non arriva mai sul fondo. Dal 74' Fran GARCIA 5.5 - Neanche lui riesce ad incidere quando il Real attacca a testa bassa

Federico VALVERDE 5 - Si vede pochissimo, non riesce mai ad entrare in partita. Esce a inizio ripresa. Dal 46' Eduardo CAMAVINGA 5 - Non riesce a cambiare il ritmo della partita

Aurelien TCHOUAMENI 5 - Troppo compassato, non riesce ad alzare i ritmi. La sua partita dura solo 45 minuti. Dal 46' Brahim DIAZ 6 - Uno dei tanti ex della partita, Maignan gli nega il gol con un riflesso prodigioso

Luka MODRIC 6 - Regala aperture e colpi d'alta scuola fin quando gli regge il fiato. Dal 63' Dani CEBALLOS 5 - Non cambia l'inerzia del match, in sofferenza come gli altri

Jude BELLINGHAM 4.5 - L'ombra del giocatore ammirato l'anno scorso. A questo punto la sua involuzione diventa abbastanza preoccupante. Impalpabile. Dal 74' RODRYGO 6 - Molti palloni in mezzo e molta iniziativa. Meritava minuti in più

Kylian MBAPPÉ 5 - Prova a scuotersi dal momento difficile, l'impegno non manca. Maignan gli dice no due volte nel primo tempo. Può e deve fare molto di più. Deludente

VINICIUS JUNIOR 6.5 - Suona la carica dopo lo svantaggio. Si conquista il rigore e spiazza Maignan con uno scavetto. É l'anima della squadra e l'ultimo ad arrendersi

Allenatore: Carlo ANCELOTTI 5 - L'approccio alla partita come spesso capita non è dei migliori. Prova a dare la scossa con i cambi ma è tradito dalla serata no di troppi giocatori. Perde il confronto con Fonseca in maniera netta

Milan

Mike MAIGNAN 6.5 - Impegnato costantemente da Vinicius e Mbappé, risponde sempre presente. Con un'uscita scriteriata riapre la partita, lo salva il Var. Miracoloso su Brahim Diaz

Emerson ROYAL 6.5 - Gli tocca Vinicius, il cliente più difficile. Si fa prendere alle spalle dal brasiliano e commette un rigore ingenuo ma indiscutibile. Si rifa con una spinta costante. Dal 93' Davide CALABRIA SV

Malick THIAW 7 - Porta avanti i rossoneri con un bel colpo di testa. Conferma la crescita delle ultime prestazioni

Fikayo TOMORI 6.5 - Rientra al centro della difesa e tiene il reparto sempre alto. Sembra tornato quello dell'anno dello scudetto

Theo HERNANDEZ 6 - Prova subito a farsi rimpiangere con una discesa delle sue. Da un suo errore in uscita nasce il rigore del pareggio. Per il resto tiene la posizione con grande attenzione

Youssouf FOFANA 6.5 - Preziosissimo in mezzo al campo, è il grande equilibratore che mancava da tempo

Tijjani REIJNDERS 7- Libero di sganciarsi in avanti, scalda le mani di Lunin con una bella conclusione. Si conferma letale negli inserimenti e timbra ancora il cartellino

Yunus MUSAH 6.5 - Si allarga come quinto sulla fascia destra, fa le due fasi con la solita dedizione. Dal 93' Strahinja PAVLOVIC SV

Christian PULISIC 6.5 - Sempre più leader della squadra, resta sempre in agguato a caccia del pallone giusto. DAl 70' Ruben LOFTUS-CHEEK 6 - La sua fisicità è utilissima nel momento decisivo del match

Rafael LEAO 7.5 - Tornato in campo dal primo minuto, il palcoscenico del Bernabeu lo stimola. Torna ad essere devastante negli spazi. Sfiora il gol in un paio di occasioni. Serve l'assist a Reijneders. Questo è il Leao che aspettavano i tifosi. Dal 78' Noah OKAFOR 6 - Entra a giochi praticamente fatti e partecipa all'impresa

Alvaro MORATA 7 - Gioca tanto per la squadra. Lo trovi dovunque, sorprendenti i suoi tantissimi ripiegamenti difensivi. Segna il settimo gol da ex contro il il Real. Cosa chiedergli di più? Dal 70' Tammy ABRAHAM 6 - Ha caratteristiche diverse da Morata. Fa salire la squadra e in diverse occasioni fa allentare la pressione

Allenatore: Paulo FONSECA 8 - Prepara la partita perfetta. Contiene il Real senza mai rinunciare alla fase offensiva.

Si prende una bellissima rivincita dopo le tante critiche. Dà una lezione di tattica ad Ancelotti. Un vanto per pochissimi

Arbitro: Slavko VINCIC (Slovenia) 6.5 - Concede un rigore ineccepibile. Dirige con autorevolezza una partita molto corretta