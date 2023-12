Champions, Zaire-Emery manda il PSG agli ottavi. Porto secondo, cade il Barça

Si chiude con gli otto match di questo mercoledì la fase a gironi di Champions League. Vince e chiude a punteggio pieno un City rimaneggiato da Guardiola. Cade invece il Barcellona ad Anversa che chiude primo in virtù degli scontri diretti a favore con il Porto che batte gli ucraini dello Shakhtar e accede agli ottavi. Borussia e PSG pareggiano e rendono inutile la rimonta del Milan in Inghilterra, mentre la Lazio perde contro l’Atletico ma era già sicura di essere agli ottavi. Vittorie per Lipsia e Celtic.

Risultati 6ª giornata

Lipsia-Young Boys 2-1

Stella Rossa-Manchester City 2-3

Anversa-Barcellona 3-2

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Celtic-Feyenoord 2-1

Borussia Dortmund-PSG 1-1

Porto-Shakhtar 5-3

Newcastle-Milan 1-2

Classifiche

Girone E

Atletico Madrid 14

Lazio 10

Feyenoord 6

Celtic 4

Girone F

Borussia Dortmund 11

PSG 8

Milan 8

Newcastle 5

Girone G

Manchester City 18

Lipsia 12

Young Boys 4

Stella Rossa 1

Girone H

Barcellona 12

Porto 12

Shakhtar 9

Anversa 3

Cosa è accaduto

Il mercoledì sera di Champions League si apre con le sfide conclusive del gruppo G, dove le quattro partecipanti nulla avevano da chiedere alle gare odierne. Vince e chiude a punteggio pieno il Manchester City contro la Stella Rossa, 3-2 il finale in un match nel quale Guardiola schiera tante seconde e anche alcuni prospetti interessanti. Apre le marcature al 19’ Hamilton, giovane prospetto dell’Academy del City, raddoppio firmato da un altro ventenne, il norvegese Bobb al 62’, Hwang In-Boem accorcia per i serbi al 76’ ma nel finale c’è ancora spazio per altri due gol, prima Phillips realizza dal dischetto per gli inglesi (85’), poi Katai al primo minuto di recupero accorcia nuovamente. I campioni in carica chiudono anche col migliore attacco della fase a gironi, padroni di casa ultimi con un solo punto racimolato e fuori da tutto. Nell’altra sfida il Lipsia batte 2-1 lo Young Boys e consolida il secondo posto. Poche le emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per il gol annullato a Sesko al 6’ per fuorigioco. La sfida si infiamma nei primi undici minuti della ripresa: al 51’ sempre Sesko porta avanti i tedeschi, due minuti più tardi Colley pareggia per gli svizzeri ma ai padroni di casa bastano altri 180’ secondi per tornare nuovamente avanti con Forsberg. Lipsia secondo in classifica alle spalle del City, Young Boys terzo con 4 punti e qualificato ai sedicesimi di Europa League.

Nel gruppo E l’Atletico Madrid sconfigge la Lazio 2-0 e conquista il primo posto. Gli spagnoli, già certi della qualificazione agli ottavi, con i tre punti conquistati diventano testa di serie, lasciando i biancocelesti al secondo posto. Già dopo 6’ la gara è indirizzata grazie al gol del solito Griezmann, al 38’ Hermoso si vede annullare il gol del possibile 2-0 per fuorigioco ma agli uomini si Simeone bastano sei minuti dall’inizio della ripresa per chiudere definitivamente il discorso grazie al terzo gol stagionale di Lino. Padroni di casa dunque primi con 14 punti, ospiti secondi a quota 10. L’altra sfida fra Celtic e Feyenoord, del tutto ininfluente ai fini del piazzamento finale in classifica, si chiude sul 2-1 per gli scozzesi, grazie al rigore trasformato da Palma al 33’ e alla rete in pieno recupero di Lagerbielke (91’), per gli olandesi il gol del momentaneo pareggio porta invece la firma di Minthe (82’). Padroni di casa che chiudono all’ultimo posto e con 4 punti conquistati, 6 quelli degli ospiti che accedono all’Europa League.

Cade il Barcellona nel gruppo H e continua il suo periodo negativo. I blaugrana escono sconfitti 3-2 dalla trasferta di Anversa in una gara piena di emozioni. Apre Vermeeren al 2’, Ferran Torres la pareggia al 35’ ma ad inizio ripresa i padroni di casa sono nuovamente avanti grazie a Janssen (56’), nel finale Guiu la pareggia ancora (91’) ma dopo un solo minuto Ilenikhena regala la vittoria ai belgi. Spagnoli che comunque chiudono al primo posto a quota 12, in virtù degli scontri diretti, e accedono agli spareggi di lunedì da testa di serie, per i belgi la soddisfazione di battere i cinque volte vincitori e di chiudere, seppur al quarto posto, la fase a gironi con almeno una vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. La sfida fra Porto e Shakhtar, invece, vale il secondo posto e l’accesso agli ottavi. A spuntarla sono i portoghesi in una gara piena di gol. Finisce 5-3, in un match in cui tutte e due le squadre volevano la vittoria. Dopo 9’ Galeno porta avanti i padroni di casa, al 29’ Silkan la pareggia ma è ancora il brasiliano al 43’ a riportare avanti gli uomini di Conceicao. Taremi al 62’ allunga per i portoghesi, al 73’ accorciano nuovamente gli ucraini grazie all’autogol di Eustaquio ma tre minuti più tardi Pepe riporta nuovamente avanti il Porto di due gol e, all’82’, è Conceicao a calare la cinquina regalando prima della terza rete ospite a firma di Eguinaldo (88’). Tre punti dunque importantissimi per il Porto che sale a quota 12 e festeggia la qualificazione agli ottavi, Shakhtar terzo e dunque qualificato alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.

Nel gruppo F passano Borussia Dortmund e PSG che pareggiano 1-1 in una gara che i francesi hanno provato a vincere fino alla fine per evitare il secondo posto. Accade tutto nella ripresa: Adeyemi porta avanti i tedeschi all’51’, sei minuti più tardi arriva il pareggio di Zaire-Emery, al 76’ il Var annulla la rete della rimonta transalpina che portava la firma di Mbappé. I tentativi nel finale degli ospiti sbattono sul muro giallo e su Kobel, il Borussia passa come primo, Luis Enrique si deve accontentare del secondo posto. Complice il pareggio fra le due qualificate a nulla serve la rimonta del Milan ai danni del Newcastle se non a rendere meno amara la mancata qualificazione agli ottavi con l’ingresso in Europa League. Gli inglesi, che chiudono quarti e fuori da ogni competizione, passano al 33’ con Joelinton, Pulisic al 59’ e Chukwueze all’84’ completano la rimonta ma gli scontri diretti con il PSG danno ragione ai transalpini e i sette volte campioni si devono accontentare del terzo posto.

Qualificate agli ottavi

Atletico Madrid (testa di serie)

Lazio (seconda classificata)

Borussia Dortmund (testa di serie)

PSG (seconda classificata)

Manchester City (testa di serie)

Lipsia (seconda classificata)

Barcellona (testa di serie)

Porto (seconda classificata)

Qualificate ai sedicesimi di Europa League

Feyenoord

Milan

Young Boys

Shakhtar