Da Marco Verratti a Gianluigi Donnarumma, ecco chi sono i calciatori italiani più pagati

Sono sempre di più i calciatori italiani che si lasciano conquistare dalle sirene straniere, scegliendo di lasciare l'Italia per entrare nelle fila di squadre affermate all'estero. Uno dei casi più recenti è quello dell'ex Atalanta Mateo Retegui, ma ricordiamo anche Marco Verratti, o Gianluigi Donnarumma. E, ancora, ricordiamo Riccardo Calafiori, Sandro Tonali e Federico Chiesa. Altri giocatori, invece, sono rimasti in Italia, ma a cifre astronomiche.

Oltre a fare importanti esperienze, molti di questi calciatori sono riusciti ad affermarsi nelle varie realtà di cui hanno scelto di fare parte, ricevendo anche lauti compensi. Ecco dunque quali sono i dieci calciatori italiani più pagati.

Al primo posto troviamo Marco Verratti. Attualmente il centrocampista dell'Al-Duhail è il calciatore italiano più pagato al mondo. Verratti ha da dopo firmato un nuovo contratto biennale con l'Al-Duhail, e guadagnerà 30 milioni di euro a stagione. Segue Mateo Retegui, che all'Al-Qadsiah incasserà 20 milioni per i prossimi quattro anni, mentre all'Atalanta arriveranno 70 milioni di euro per il centravanti azzurro.

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, si trova invece al terzo posto. Con i suoi 8 milioni a stagione è il giocatore italiano più pagato in Inghilterra. A seguire troviamo Federico Chiesa, ex Juve. Per lui un contratto da 7,5 milioni di euro fino al 2028 con il Liverpool. "Gigio" Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, incassa invece 7 milioni di euro netti.

La classifica prosegue con Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Barella è attualmente il calciatore italiano più pagato della Serie A, con un ingaggio di 6,5 milioni a stagione, fino al 2029. Alessandro Bastoni, altro giocatore dell'Inter, è il difensore italiano più pagato. Il suo contratto, infatti, prevede 5,5 milioni netti fino al 2028. Restando in casa Inter, abbiamo poi Federico Dimarco: 4 milioni di euro netti a stagione.

Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma, ha uno stipendio di 4

milioni di euro netti a stagione, confermandosi uno dei calciatori italiani maggiormente pagati. Infine,: per il difensore dell'Arsenal un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione.