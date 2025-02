Chiacchiere da Var

Ascolta ora 00:00 00:00

Carnevale Var, dovunque, viste maschere ridicole, l'espulsione di Tomori in testa alla sfilata dei carri, il mancato rosso per il fallo su Walker, altre facezie di Pairetto e del suo collega Feliciani in Torino-Genoa, da ricordare lo sfogo di Fabregas, puntuale trattandosi di Juventus, sull'episodio di Gatti. Ma c'è di peggio, ad esempio in casa inglese. Venerdì sera, quarto turno della coppa d'Inghilterra, Manchester United-Leicester City, risultato 1 a 1, ultimo minuto di gioco, gol di testa di Maguire in fuorigioco solare e, con lui, altri tre compagni di squadra, gol convalidato nonostante l'evidenza clamorosa, vittoria dello United, niente Var, il torneo non prevede, nei primi quattro turni, l'utilizzo della video assistenza che entrerà in gioco l'1 di marzo, per il quinto turno.

Queste sono le regole decise dai capi della Football Association Cup, per consentire a tutte le squadre partecipanti, soprattutto quelle che giocano in stadi con capienza ridotta e assenza di dispositivi tecnologici, di avere lo stesso trattamento da parte degli arbitri. Il regolamento è come il mantice della fisarmonica, si apre e si chiude, dipende dall'arbitro che usa lo strumento. È carnevale, ogni Var vale.