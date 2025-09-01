Chiusura con i botti: Vardy-Cremonese, Rabiot-Milan e Gigio-City

Il botto da copertina del penultimo giorno di mercato lo piazza la Cremonese, che per festeggiare il primato in classifica dopo i primi 180 minuti stagionali si è regalata un pezzo da novanta per l'attacco: preso lo svincolato Jamie Vardy. Il cannoniere inglese (38 anni) è sbarcato ieri sera a Milano e oggi sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto coi grigorossi fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di permanenza in A della Cremo.

Scatenato il Milan che proverà a piazzare addirittura quattro colpi last minute: per la mediana la trattativa proseguita fino a tarda notte ha sbloccato il passaggio di Adrien Rabiot alla corte di Max Allegri. Operazione da 10 milioni per il cartellino; mentre per il francese è pronto un biennale da 5 milioni annui. E non finisce qui: i dirigenti rossoneri cercano delle occasioni in saldo per la difesa (piace Joe Gomez del Liverpool, che gli inglesi cedono solo nel caso in cui riescano a ingaggiare Guehi dal Crystal Palace) e un terzino visto che Alex Jimenez è stato ceduto al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni. Una delle richieste più pressanti di Allegri al ds Tare e al Ceo Furlani riguarda però il tesseramento di un goleador. Per l'attacco il Milan, infatti, ha raggiunto l'intesa con Artem Dovbyk, che può arrivare in prestito dalla Roma. Possibile lo scambio a titolo temporaneo con Santi Gimenez anche se il messicano ha pure un'offerta dalla Premier League e darà una risposta definitiva soltanto stamattina. Milan che valuta anche Embolo (Monaco) come possibile alternativa, qualora la pista Dovbyk dovesse naufragare definitivamente.

Attivissima anche la Juventus che si assicura l'esterno offensivo Edon Zhegrova dal Lille per 15 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura vendita in favore dei francesi. Prenderà il posto di Nico Gonzalez, che riparte dalla Liga spagnola dove lo attende il Cholo Simeone per il suo Atletico Madrid. Affare in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo allo scattare di determinate condizioni per un totale di 32 milioni. Oggi poi la Signora proverà a riportare a Torino Kolo Muani, anche se al momento permane la distanza col PSG sulla formula. La Roma ci prova per Matteo Pessina: il capitano del Monza può raggiungere il mentore Gasperini nella Capitale.

Infine il colpo internazionale last minute potrebbe parlare italiano col passaggio di Gigio Donnarumma al Manchester City dal PSG per 20 milioni.

Accordo totale tra il capitano della nazionale e la formazione allenata da Guardiola per un quinquennale da 13 milioni a stagione più 2 di bonus. Il passaggio di Ederson dal City al Fenerbahce (per la panchina prende quota il nome dell'ex Milan Sergio Conceiçao) può sbloccare l'approdo in Inghilterra di Gigio. Avanti tutta.