Chiusura inattesa, cos'è successo al ristorante italiano di Cristiano Ronaldo e Rafa Nadal

Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere, dato che non si parlava di crisi all'orizzonte, eppure il ristorante italiano "Totò", che tra i soci annoverava anche Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal, ha chiuso i battenti a Madrid.

L'attività del noto locale, sito al numero 36 del Paseo de la Castellana è dunque cessata dopo appena tre anni dall'inaugurazione, avvenuta per l'appunto nel 2022: la certificazione della chiusura arriva anche dal web, dal momento che è sparito ogni riferimento al ristorante madrileno.

Cr7, che nei suoi investimenti ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo della ristorazione, aveva deciso di avviare la propria collaborazione con il "Tatel Group", una società fondata dall'ex tennista spagnolo e dai giocatori di basket Rudy Fernandez e Pau Gasol che a sua volta fa parte della "Mabel Capital". L'investimento ha portato all'apertura di tre ristoranti, uno dei quali, quello di Madrid, ha di recente abbassato le serrande: restano invece ancora in piedi, e continuano a prosperare, le attività dei "Totò" a Dubai e Abu Dhabi.

Il locale madrileno era particolarmente apprezzato per la sua cucina ispirata all'Italia degli anni '50 e '60, con chiari riferimenti al periodo della cosiddetta "Dolce Vita": tra i piatti più gettonati la "Vera Carbonara de Totò", che a quanto pare era ordinata mediamente 250 volte ogni settimana. Le recensioni entusiastiche dei clienti erano motivate inoltre dalla vasta gamma di vini italiani a disposizione in carta nonché dalla qualità elevata dei cocktail.

Seguito da 300mila followers si Instagram, il "Totò" si estendeva su 600 metri quadrati, potendo ospitare circa 200 clienti nell'ampia sala, oltre a mettere a disposizione anche aree riservate ai Vip o destinate all'organizzazione di eventi privati. Stando ai dati riportati in rete, il prezzo medio di una cena si aggirava sulle 50 sterline a persona, grossomodo tra i 50 e i 60 euro.

Nonostante il buon successo riscontrato nella capitale iberica, tuttavia, il ristorante di Ronaldo e Nadal ha chiuso i battenti a meno di tre anni dalla sua apertura, senza che, peraltro, siano state diffuse notizie affidabili circa le motivazioni alla base dell'inattesa e improvvisa decisione.

Non si tratterebbe comunque di un caso isolato, quantomeno a Madrid, dove hanno cessato la propria attività altri locali dediti alla ristorazione particolarmente importanti e apprezzati, come ad esempio il famosissimo "Robuchon Madrid", ristorante fondato da Joël Robuchon, lo chef che in assoluto ha collezionato più stelle Michelin al mondo.