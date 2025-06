Chivu si presenta così: "Vogliamo vincere il Mondiale per club"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cristian Chivu ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2027. Il presidente Giuseppe Marotta lo presenta così: "C'è l'orgoglio di aver legato un nome storico per l'Inter al ruolo di allenatore. Credo che le società di calcio moderne debbano coltivare questa cosa, perché dentro questo personaggio sono racchiusi tanti valori necessari per raggiungere gli obiettivi sportivi. Siamo soddisfatti e felici". E sugli obiettivi del club precisa: "Sono i soliti, è la storia dell'Inter che lo dice. L'Inter partecipa alle competizioni per vincere, poi se qualcuno sarà migliore, come è successo, ci toglieremo il cappello. Però dobbiamo ricordare ancora una volta che arrivare in alto non è facile e non tutti ci sono arrivati in questi ultimi anni".

Ma Chivu cosa dice? "Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato - dice ai microfoni di Inter Tv -. Ho ambizione e passione, e la trasmetterò ai giocatori perché dobbiamo fare quello che una squadra come l’Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere". Poi una frase che farà piacere ai tifosi: "Vogliamo finire al meglio questa stagione, tutti noi dobbiamo avere la passione che serve per ottenere degli ottimi risultati, bisogna essere efficienti ed efficaci. Il primo passo? Partirà dal Mondiale per club, dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare, ovvero provare a vincere il trofeo. Vogliamo essere ambiziosi perché sono aspetti che portano avanti un gruppo e danno molta autostima".

Quando gli chiedono cosa porterà dietro dall’esperienza di Parma Chivu risponde in questo modo: "La voglia di far bene e centrare gli obiettivi, la società ha creduto in me e i giocatori sono andati sempre in campo determinati".

Quel passato in nerazzurro

Classe 1980, Chivu ha giocato sette anni con la maglia dell'Inter totalizzando 169 presenze e 3 gol. Ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e la Champions League 2009/10. Difensore e pilastro della Romania, in Nazionale Chivu ha giocato 75 partite, partecipando anche agli Europei del 2000 e del 2008. Nel 2014 termina la sua prima esperienza nerazzurra e appende gli scarpini al chiodo, concludendo la sua carriera da calciatore. Inizia così un nuovo capitolo della vita nerazzurra di Cristian, che muove i suoi primi passi da allenatore nel settore giovanile dell'Inter nel 2018.

L'avventura di Chivu inizia con l'under 14, per poi proseguire con under 17 e 18, fino ad arrivare alla panchina della Primavera nell'estate del 2021. Nella sua prima stagione conquista uno Scudetto, il decimo nella storia della Primavera nerazzurra, poi lascia l'Inter alla fine della stagione 2023/24.

Nel febbraio 2025 arriva l'occasione di allenare una Prima Squadra: Chivu viene chiamato dal Parma per cercare di ottenere una salvezza complicata nella Serie A 2024/25. In 13 partite la squadra emiliana conquista 16 punti e riesce a guadagnarsi la permanenza in massima serie. Ora Cristian Chivu inizia una nuova esperienza in nerazzurro, la terza nella sua carriera.