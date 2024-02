Stop alle partite, la Cina contro Messi: cosa sta succedendo

Pechino lo considera uno smacco non da poco, anzi, così grave da cancellare la tournée della Nazionale Argentina prevista a marzo: non si ferma il vespaio di polemiche per la mancata presenza in campo di Lionel Messi nell'amichevole che l'Inter Miami ha disputato contro Hong Kong per un presunto infortunio che lo ha tenuto per tutti e 90 i minuti in panchina con il pubblico locale accorso numeroso soltanto per vedere in campo "La Pulce" e spendendo, appositamente, l'equivalente di centinaia di euro. Dopo questo episodio e lo "smacco" di averlo visto in campo, invece, nella gara successiva in Giappone qualche giorno dopo, la Federcalcio della Cina ha annullato le amichevoli previste dal 18 al 26 marzo.

La nota della Federcalcio cinese

E sì, perché in quella settimana la Nazionale di Calcio campione del mondo in carica, l’Albiceleste, sarebbe volata nel Paese asiatico per disputare due gare contro Nigeria e Costa d'Avorio, ossia le due finaliste della Coppa d'Africa che domani si contenderanno il titolo. Niente da fare, il risentimento per non aver visto Messi sono state molto più forti di vedere l'Argentina in amichevole. " Molti appassionati di calcio ci hanno recentemente chiesto informazioni sulla partita di Lionel a Pechino - ha scritto la Federcalcio cinese in un comunicato - Dopo la verifica da parte dei nostri servizi, Pechino non prevede, per il momento, di organizzare la partita alla quale avrebbe dovuto partecipare Messi. Per le ragioni che tutti conoscono, secondo le autorità competenti, le condizioni affinché l’evento abbia luogo non sono soddisfatte".

Le reazioni social

Nella più importante piattaforma social utilizzata in Cina, Weibo, gli utenti che sono intervenuti sull'argomento sono largamente a favore della scelta della Federcalcio del loro Paese scomodando addirittura paragoni con Maradona. " Diego Armando Maradona è stato senza dubbio un grande rivoluzionario, un atleta e un modello per il popolo argentino, Lionel Messi è solo un clown che ha tradito la sua classe e i suoi tifosi", scrive Zijan. " Diamo il benvenuto alla Nazionale di calcio argentina - scriveva un utente prima della cancellazione - ma personalmente non dò il benvenuto a Messi. La sua esibizione ad Hong Kong questa volta è stata davvero deludente e non degna della gentilezza e dell'entusiasmo dei fan cinesi!"

Il rimborso ai tifosi "traditi"