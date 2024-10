"Cinque sessioni a settimana". Così Balotelli si rimette in forma

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 28 ottobre 2024 Mario Balotelli è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Genoa: dopo le visite mediche e la firma del contratto, la società rossoblu ha salutato il neo-acquisto con un post sui social. " Benvenuto a Genova, Super Mario ", ha scritto il club con le foto di rito e i volti sorridenti e un altro post in cui viene messo in evidenza quanto sia "splendende" il calciatore nato a Palermo 34 anni fa nella sua nuova maglia.

Gli allenamenti di Balotelli

La vera incognita, adesso, è lo stato fisico dell'attaccante che è senza squadra da ormai molti mesi ma che non ha mai mollato allenandosi con il preparatore atletico Stefano Mazzoldi per farsi trovare pronto all'appuntamento con un club che lo avrebbe potuto chiamare in corso d'opera (ossia a campionato iniziato) come nel caso del Grifone. " Seguivo suo fratello, poi è arrivato anche lui. L’obiettivo? Tornare a essere in forma per la serie A. Ha ricevuto diverse offerte dall’estero, ma aveva in testa una sola cosa", ha dichiarato al Corriere spiegando in che modo si allenasse prima della chiamata della società rossoblu. " Cinque sessioni ogni settimana. Una chiamata al giorno per chiedermi quando ci saremmo allenati. Non ha mai mollato, neanche quando il passaggio al Genoa sembrava sfumato" .

Palestra e alimentazione

Inevitabilmente, non far parte di una società di calcio in cui viene seguito ogni singolo aspetto del professionista aveva fatto perdere un po' di massa muscolare ma Balotelli lo sapeva e si è messo a lavorare duro come racconta Mazzoldi: il lavoro è stato intenso perché " era fermo da molto. Aveva bisogno di spingere molto in palestra. Carichi alti sollevati a una grande velocità. L’ha capito e mi ha seguito, è sempre stato molto disponibile" . Ma gli esercizi devono andare di pari passo con un'alimentazione degna di un calciatore da Serie A: il preparatore ha raccontato che peso e massa magra " sono migliorati notevolmente " grazie a cibili quali bresala, insalata e pollo mentre sono stati esclusi del tutto gli alcolici così come le bevande gassate.

"Non ho mai mollato"

Quando stava in campo spesso convocava alcuni suoi amici ma anche altri calciatori seguiti da Mazzoldi per sfidarli a tirare ma divertendosi anche con altre tipologie di gioco e quasi sempre aveva la meglio Balotelli per la straordinaria forza fisica e il suo piede. " Ha un calcio... ".

positivo e convinto che una chiamata sarebbe arrivata

Qui non si molla niente

Supermario ha spiegato alla stampa di essere sempre rimasto "" anche quando sembrava ormai molto complicato l'arrivo al Genoa ma il preparatore atletico lo ha sempre spronato ad andare avanti e non mollare. "", ha concluso il calciatore.