Classifica Serie A, ecco quando può arrivare lo scudetto del Napoli (con l'incognita Juve)

La sconfitta casalinga del Napoli contro il Milan, nel posticipo serale di domenica, è stata clamorosa per come è arrivata e per dimensioni del risultato. Un campanello d'allarme in vista dei quarti di finale di Champions per la squadra di Spalletti, che tuttavia può dormire sonni tranquilli in campionato. Gli azzurri restano a 71 punti quando mancano 10 giornate da giocare, con un vantaggio di 16 punti sulla Lazio seconda a 55. Un margine ancora rassicurante. Ma quanti punti mancano al Napoli per realizzare il sogno tricolore? Quale potrebbe essere la data giusta? Scopriamolo subito.

Quanti punti servono al Napoli

Calendario alla mano, alla fine del campionato di Serie A mancano dieci giornate per cui sono 30 i punti a disposizione che possono essere ancora conquistati. Quanti ne servono al Napoli per vincere matematicamente lo scudetto? Il calcolo va fatto sulla Lazio, al momento seconda in classifica. La squadra di Maurizio Sarri ha finora raccolto 55 punti e qualora le vincesse tutte, raggiungerebbe quota 85 punti. Ciò significa che Osimhen e compagni devono raccogliere almeno 15 punti nelle prossime dieci partite. La quota ovviamente potrebbe calare a seconda dei risultati dei biancocelesti.

La possibile data scudetto

Dunque quali sono le date da cerchiare in rosso per i tifosi napoletani? Dipende da quanti punti raccoglieranno nelle prossime due giornate non solo la Lazio ma anche Milan, Inter e Roma. Nell'ipotesi migliore, se tutti i risultati girassero a favore dei partenopei, la prima data utile sarebbe quella del 15 aprile, alla 30ª giornata quando al "Maradona" arriva l'Hellas Verona. Perché accada ciò è necessario: non solo che la Lazio perda contro Juventus e Spezia ma anche che Milan, Inter e Roma non le vincano entrambe.

Diversamente, ogni partita in calendario potrebbe essere quella giusta: contro la Juventus il 23 aprile a Torino, contro la Salernitana il 29 aprile in casa oppure il 3 maggio a Udine a seconda dei risultati delle vincitrici. Nel caso in cui invece il Napoli vinca tutte le prossime partite, sarà matematicamente campione d'Italia il prossimo 3 maggio contro l'Udinese indipendentemente dagli altri risultati.

L'incognita Juve

Quanto detto finora potrebbe essere valido o vano, a seconda dell'evoluzione del processo sportivo, che ha visto infliggere alla Juventus una penalizzazione di 15 punti per plusvalenze fittizie. La parola fine è attesa il 19 aprile con la pronuncia del Collegio di Garanzia, sempre in attesa del completamento degli altri filoni di indagine. Qualora venissero restituiti i 15 punti ai bianconeri, la classifica di Serie A, subirebbe un bello scossone che alzerebbe la quota scudetto. La squadra di Allegri ora è a 44 punti e in caso di cancellazione della penalizzazione salirebbe a 59 punti.

Dodici punti di distacco con lo scontro diretto da giocare il 23 aprile all'Allianz Stadium. Si parlarebbe di campionato riaperto? Chissà forse a Torino sperano ancora nel miracolo. In questo caso la quota scudetto sale a 90 punti considerato che i bianconeri possono arrivare al massimo a 89. Quindi, nelle prossime 10 gare il Napoli dovrebbe fare almeno 19 punti per vincere il titolo. Insomma un'ipotesi che allungherebbe l'attesa per un sogno che dura da 33 anni.