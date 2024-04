Colpo Champions della Roma a Udine: decide Cristante all'ultimo respiro

La Roma supera (1-2) l'Udinese al Bluenergy Stadium nel completamento dell'incontro della 32ª giornata di Serie A, sospeso lo scorso 14 aprile a causa del malore accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka. Decide un colpo di testa all'ultimo respiro di Bryan Cristante. È un successo pesantissimo per la squadra di De Rossi che, dopo la sconfitta interna nello scontro diretto contro il Bologna, riprende la corsa per la Champions e consolidano il quinto posto a quota 58 punti. Fabio Cannavaro, alla prima sulla panchina dell'Udinese dopo l'esonero di Cioffi, esce con l'amaro in bocca. Il primo punto sfuma negli ultimi secondi. I friulani restano al quartultimo posto insieme al Frosinone con 28 punti.

Missione compiuta: vinciamo grazie a un gol di Cristante in pieno recupero



DAJE ROMAAAAAAAAAA! #UdineseRoma #ASRoma pic.twitter.com/Uh4DxX9ZbZ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 25, 2024

La partita

Succede tutto in 18 minuti più recupero. Si riparte dall'1-1 con le reti siglate da Pereyra e Lukaku. All'esordio sulla panchina friulana, Cannavaro si affida a un 3-5-1-1 con Lucca unica punta. Daniele De Rossi, che deve rinunciare proprio al belga, riprende il gioco con Azmoun e Dybala a sostegno di Abraham. Pochi secondi dalla ripresa e il match si ferma subito per un brutto testa contro testa tra Azmoun e Perez. È il bianconero ad avere la peggio riportando un brutto taglio. Il numero 18 riprende il gioco con una vistosa fasciatura. Gli ospiti si insediano subito nella metà campo bianconera, ma il primo tiro di questo secondo atto della sfida arriva solo all'80 con Pellegrini che spara alto dal limite.

Due minuti dopo è Lucca ad avere la palla del 2-1, ma il tiro del centravanti viene fermato da un super Svilar che devia in angolo. Il tempo corre inesorabile ed è la squadra di Cannavaro ad alzare i giri del motore. Stavolta a provarci è Pereyra, ma anche da questa circostanza esce fuori solo un corner. All'85' Perez perde una palla sanguinosa ai 20 metri, Azmoun non si fa pregare, Okoye si supera e nega la gioia all'iraniano. I due allenatori optano per un cambio a testa. De Rossi cambia Smalling con Llorente, Cannavaro è costretto a sostituire Perez con Kabasele. In pieno recupero De Rossi prova la mossa El Shaarawy. È assalto e al 94' è ancora una volta Pellegrini a sfiorare il gol. È angolo. Sull'ultima palla del match arriva il gol di Cristante. De Rossi esplode. La Roma si prende 3 punti pesantissimi. Per l'Udinese la lotta salvezza si complica sempre di più.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1) - Okoye; Perez (90'+1 Kabasele), Bijol , Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca . Allenatore: Fabio Cannavaro

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Smalling (88' Llorente), Angelino; Karsdorp 5.5 (90'+4 El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: Pereyra (U) 23', Lukaku (R) 64', Cristante (R) 90+5'

Ammoniti: Karsdorp (R)

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)