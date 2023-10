Un colpo alla testa e il portiere resta a terra privo di sensi: choc e lacrime in campo in Olanda

Ascolta ora: "Un colpo alla testa e il portiere resta a terra privo di sensi: choc e lacrime in campo in Olanda"

Sono stati momenti angoscianti quelli vissuti durante il pomeriggio di ieri, sabato 30 settembre, nel corso del match tra l'Rkc Waalwijk e l'Ajax, valevole per la settima giornata di andata dell'Eredivisie, la massima serie del campionato di calcio che si disputa in Olanda.

Qualche minuto prima della conclusione dell'incontro, col risultato che vedeva i lancieri de L'Aia in vantaggio per 3 reti a 2 sui padroni di casa, si verifica un terribile incidente di gioco che lascia impietriti tanto i giocatori in campo quanto il pubblico presente sugli spalti del Mandemakers Stadion. È il minuto 83 quando Brian Brobbey, attaccante olandese di origini ghanesi dell'Ajax, viene lanciato in velocità da un compagno con un passaggio filtrante sul lato destro dell'area di rigore: il controllo non perfetto costringe il calciatore ad allungare la falcata, ed è in questo istante che si verifica il durissimo scontro con l'estremo difensore dell'Rkc Waalwijk Etienne Vaessen.

Proteso in uscita per impedire la realizzazione del gol del 4-2 ai lancieri, che avrebbe posto la parola fine al tentativo di rimonta dei suoi compagni di squadra, il portiere viene colpito in modo involontario alla testa dal rivale. La botta è forte, nonostante il tentativo da parte di Brobbey di evitare il contatto.

Vaessen resta a terra immobile e tutti si rendono subito conto che la situazione è grave: i calciatori e il direttore di gara si sbracciano per richiamare l'attenzione del personale medico, chiedendo un rapido intervento. La partita viene immediatamente sospesa, e sul terreno di gioco si precipitano medici e inservienti, i quali dispongono dei teli attorno all'estremo difensore della squadra di casa per tutelare la sua privacy. Un episodio che ha richiamato subito alla memoria degli appassionati quegli interminabili minuti di soccorso all'ex calciatore dell'Inter Christian Eriksen durante il match tra Danimarca e Finlandia agli Europei disputati nel 2021.

Increduli, i compagni di squadra e gli avversari scoppiano in lacrime, mentre sugli spalti rimane un silenzio irreale. Brobbey, sotto choc, si mette a pregare in mezzo al campo. Vaessen viene trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto a una serie di esami strumentali. Il club ha diramato un comunicato nel corso della notte per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. "Cari tifosi, siamo estremamente scioccati dallo scontro in campo che ha visto coinvolto il nostro portiere Etienne Vaessen" , ha scritto sui social l'Rkc Waalwijk. "Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Auguriamo a Etienne tanta forza e forza e speriamo di averlo di nuovo con noi presto" , conclude la nota.