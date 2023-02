"Condizioni in lieve miglioramento": ecco come sta Zaccheroni

Alberto Zaccheroni è grave ma le sue condizioni sono in lieve miglioramento: è questo il quadro clinico dell'ex allenatore di Juventus, Inter e Milan dopo la brutta caduta casalinga rimediata nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio. "È stabile e le sue condizioni sembrano in recupero. Dopo il grande spavento di venerdì, in questo momento le cose dovrebbero andare per il meglio. Sono felice di essermi messo in contatto con la famiglia e ho fatto ad Alberto gli auguri di pronta guarigione e l’ho salutato da parte di tutta la città", queste le parole di Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, che ha dialogato per messaggio con Luca, il figlio dell'ex allenatore.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 nella sua casa di Cesenatico, che affaccia su piazza Ubaldo Comandini. La moglie Fulvia e la nuora Lara, compagna del figlio Luca, hanno trovato Zaccheroni a terra, dopo essere stato vittima di una caduta accidentale e aver battuto violentemente la testa.

Sabato 11 febbraio Zaccheroni è stato sottoposto a un intervento chirurgico necessario per drenare l’ematoma cranico. Le sue condizioni di salute dunque restano gravi e bisogna ancora appurare se la caduta sia stato l’effetto di un malore precedente o accidentale. La più grande preouccupazione dei medici, ora, è capire se Zaccheroni abbia subito dei danni alla vista e se riuscirà a vedere bene da entrambi gli occhi.

Dal Giappone tifano Zac

Ora è ricoverato presso l'ospedale Bufalini di Cesena nel reparto di rianimazione e resta ancora in prognosi riservata. L'ex allenatore campione d'Italia con il Milan nel 1998-1999 nel corso della sua carriera è stato per 4 anni ct del Giappone con cui ha vinto anche una Coppa d'Asia. I nipponici non si sono affatti dimenticati di lui e della sua impresa e proprio recentemente il 69enne di Meldola era stato alcuni giorni in Giappone per alcuni convegni.

Dal suo letto d'ospedale "Zac" avrà sentito anche l'affetto che proviene proprio da quella terra che l'ha visto protagonista per 4 anni. Diversi quotidiani nipponici, come Yomiuri, stanno costantemente aggiornando il Paese del Sol Levante sulle condizioni dell'ex commissario tecnico. Secondo quanto riportato da Cesenatoday, lo scorso 18 ottobre Zac è stato protagonista di una serata di sorrisi, aneddoti e ricordi al circolo "Quetzal" di Mercato Saraceno. L'ex allenatore del Torino è da anni anche impegnato nel sociale, ed è attualmente commissario tecnico della Nazionale Italiana Non Profit.