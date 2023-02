Zaccheroni ricoverato in rinimazione: preoccupano le sua condizioni di salute

Preoccupano tutti gli appassionati di calcio le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni il quale, dalla serata di venerdì 10 febbraio, si trova ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l'ex commissario tecnico della nazionale di calcio del Giappone avrebbe avuto un incidente all'interno della sua abitazione di via Leonardo Da Vinci durante il tardo pomeriggio. In quel momento in casa con lui c'erano anche la moglie Franca e Lara, la compagna del figlio della coppia, Luca. Zaccheroni sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa: non è al momento chiaro se ciò sia avvenuto in conseguenza di un malore oppure se le cause dell'urto possano essere di altra natura. Le due donne sono state le prime a portare soccorso all'ex allenatore di Meldola, trovato privo di sensi nelle vicinanze di una scala interna della sua abitazione.

I soccorritori del 118 sono giunti prontamente in via Leonardo Da Vinci ed hanno provveduto a trasportare con urgenza Zaccheroni presso l'ospedale Bufalini di Cesena. Le prime cure che l'ex commissario tecnico ha ricevuto sono state quelle per il forte trauma cranico subito a seguito della caduta, anche se, come anticipato, resta da chiarire cosa sia accaduto in precedenza per avere un quadro clinico più completo.

Il Corriere Romagna riferisce che gli esami eseguiti dal personale medico presso il trauma center hanno evidenziato una situazione grave: è questo, in sostanza, il motivo per cui, pur se vigile, Alberto Zaccheroni resta sotto osservazione in rianimazione. La prognosi è riservata. Nell'attesa che le sue condizioni di salute possano al più presto migliorare, il mondo del calcio si stringe attorno all'ex ct.

Zac ha lasciato dei bei ricordi dovunque abbia allenato. Lo portano nel cuore i tifosi dell'Udinese, dato che proprio sotto la sua guida la società friulana centrò per la prima volta la qualificazione in Coppa Uefa piazzandosi al quinto posto nella stagione 1996/1997 e raggiungendo addirittura il terzo posto in classifica dietro Juventus e Inter l'anno successivo.

Celebre la vittoria dello scudetto ottenuta sulla panchina del Milan nella stagione 1998/1999, quando con un finale di camponato incredibile (sette vittorie consecutive) riuscì a recuperare il divario con la Lazio e a trionfare al Curi di Perugia.

Zac è ricordato anche dai tifosi giapponesi, in particolar modo per il trionfo nell'edizione 2011 della Coppa d'Asia, che si disputò in Qatar. La nazionale nipponica trionfò sconfiggendo in finale l'Australia ai tempi supplementari.