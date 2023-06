Conference League, il West Ham beffa la Fiorentina 2-1 al 90'. Europa amara per la viola

La Fiorentina di Vincenzo Italiano gioca un'ottima partita in finale di Conference League contro il West Ham ma alla fine viene letteralmente beffata al 90' dal gol di Bowen che permette così agli Hammers di vincere 2-1 e di portarsi a casa la coppa succedendo così alla Roma. Seconda finale consecutiva persa per i viola, a distanza di due settimane, dopo quella in Coppa Italia contro l'Inter e grande delusione per il popolo viola che resta ancora una volta a secco. La Fiorentina ha giocato decisamente meglio rispetto agli avversari che hanno però saputo colpire nel momento decisivo con Bowen che ha infilato Terracciano su assist dell'ex Milan Paquetà. Prima di questa rete maledetta, arrivata al 90', le reti al 62' di Benrahma su rigore e di Bonaventura al 67.

2163387

La cronaca della partita

Il primo tiro della partita è del West Ham con Antonio che riceve palla da Paquetà, stoppa, converge e tira con il destro trovando la parata a terra di Terracciano. All'11 brutto scontro tra Dodò e Benrahma con il brasiliano che resta a terra dolorante che perde sangue. Al 13' è Rice a tentare il tiro da fuori area ma la sua mira non è precisa e la Fiorentina si salva. La partita resta ruvida, spigolosa e con poche occasioni da rete con Jovic che al 20' prova a farsi strada in area di rigore ma sul più bello viene contrastato molto bene da Aguerd.

Tra il 25' e il 26' i viola provano ancora a rendersi pericolosi con Dodò e Milenkovic ma senza risultati. Al 32' simulazione di Benrahma, che enfatizza un piccolo contatto con Bonaventura, con l'arbitro che gli sventola in faccia un cartellino giallo. Al 34' lancio di bicchieri e di oggetti dagli spalti con uno di questi (pare una sigaretta elettronica) che colpisce dietro alla testa Biraghi provocandogli una profonda ferita. Il gioco riprende fortunatamente con Biraghi che riprende con una vistosa fasciatura, ma senza conseguenze, con il West Ham che chiude in pressione e all'attacco un primo tempo avido di emozioni ed occasioni da rete che regala la più grande palla gol alla viola al 49' con Jovic che segna in tuffo di testa, dopo che Kouamé aveva colpito il palo sempre di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco con il Var che conferma la decisione presa dal fischietto spagnolo.

Cristiano Biraghi is bleeding after a West Ham fan threw something at him. #UECLfinal



pic.twitter.com/G22BA6lUgD — Reyi (@Reinaldodcg9) June 7, 2023

Nella ripresa Italiano sostituisce l'infortunato Jovic per Cabral e al 49' è Benrahma a seminare il pancico nella difesa viola che si salva in qualche modo. Al 52' brutto scontro di gioco, fortuito, Ague,rd-Nico Gonzalez con il primo ammonito. Al 58' fallo di mano di Biraghi in area di rigore della Fiorentina ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il Var, però, richiama l'attenzione del fischetto spagnolo che si reca all'on field rewiev e assegna il penalty al West Ham. Dal dischetto l'algerino Benrahma non sbaglia e porta in vantaggio il West Ham.

Kehrer al 66' respinge di petto un tentativo di Cabral con Mandragora che chiede rigore e si prende il giallo per proteste. Passa un minuto e la Fiorentina pareggia con Bonaventura che batte di destro Areola su assist di testa di Nico Gonzalez. Al 70' Paquetà serve Antonio che tutto solo davanti a Terracciano si fa ipnotizzare anche se l'azione era ferma per offside. Al 71' Nico Gonzalez fa tutto bene sulla fascia e la mette in mezzo per Cabral che controlla e scarica su Mandragora che di sinistro fa venire i brividi ad Areola. Al 77' Biraghi va al tiro di destro dalla distanza: blocca facilmente Areola. All'81' Soucek di testa impegna alla bella parata Terracciano. Al 90' ecco la doccia gelata per la Fiorentina con Paquetà che serve Bowen che serve segna il gol del 2-1. Nel finale la Fiorentina ci prova in maniera confusa ma senza idee: il West Ham vince la Conference League 2022-23.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri (84' Igor), Biraghi; Amrabat, Mandragora (93' Barak); Gonzalez, Bonaventura, Kouamé (61' Saponara); Jovic (46' Cabral) Allenatore Vincenzo Italiano

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma (61' Kehrer), Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen (94' Ogbonna), Paquetá, Benrahma (76' Bernals); Antonio. Allenatore David Moyes

Marcatori: 62' Benrahma (W), 67' Bonaventura (F), 90' Bowne (W)

Ammoniti: Benrahma, Aguerd, Mandragora, Duncan, Mandragora, Amrabat, Bowen

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (Spagna)