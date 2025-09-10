Contratto milionario e singolo in classifica, ma Sergio Ramos è al verde

Ogni appassionato di calcio conosce Sergio Ramos, difensore roccioso che ha fatto le fortune del Real Madrid e della nazionale spagnola: quando si pensa a un professionista di questo calibro la prima considerazione che viene in mente è che coi guadagni accumulati negli anni migliori della carriera possa essersi sistemato per tutta la vita, eppure, a quanto pare, non è così per tutti. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla sua Siviglia, l'ex calciatore delle merengues sarebbe in condizioni economiche disastrate, e tutto questo nonostante un contratto milionario col Monterrey e i proventi delle vendite del suo singolo musicale "Cibeles".

Ramos, a 39 anni, gioca un ruolo di primo piano con la maglia dei Rayados, di cui indossa la fascia di capitano: pur essendo a fine carriera, ha siglato un accordo contrattuale da 4,5 milioni di stipendio base a cui si aggiungono eventuali bonus legati al numero di presenze in campo, ai gol e agli assist. Non poco, pensando che si trova a giocare in Messico nella Liga MX, dove gli stipendi sono decisamente più bassi rispetto alla MLS statunitense.

Oltre ciò, il difensore ha di recente lanciato una canzone autobiografica e dai contenuti fortemente calcistici, la quale, nonostante gli attacchi della critica, è finita in classifica e ha di certo fruttato, tra vendite e passaggi su Youtube e Spotify, un bel gruzzoletto. Le polemiche intorno al pezzo si sono generate anche per l'affondo poco velato nei confronti del patron del Real Madrid Florentino Pérez. Il titolo "Cibeles" è un riferimento alla "Plaza de Cibeles", nella quale calciatori e tifosi del Real Madrid festeggiano i trofei conquistati: "Ci sono cose che non ti ho mai detto e che ancora mi fanno male. Non volevo andarmene, mi hai chiesto di volare" , canta Ramos, riferendosi all'accordo biennale saltato nel 2021 per colpa del presidente poco prima del passaggio al Paris-Saint Germain. Pérez propose un contratto annuale con riduzione dell'ingaggio del 10%, ma la trattativa non andò in porto e il difensore preferì stringere un accordo con Al-Khelaifi.

Dopo due stagioni all'ombra della Torre Eiffel e un breve ritorno nella sua Siviglia, il difensore si è trasferito in Messico, strappando un contratto vantaggioso, ma ciò nonostante la sua situazione finanziaria sarebbe a dir poco precaria. A rivelarlo è Cristóbal Soria, ex direttore sportivo del Siviglia. "Sergio Ramos ha registrato un intero album. Cibeles è soltanto la prima canzone, presto ne arriveranno altre che lui ha registrato con delle vere star della musica mondiale" , dichiara Soria. "Lui ha bisogno di nuove entrate perché è al verde e fatica ad arrivare a fine mese. Sta prendendo in considerazione anche l'idea di fare concerti".

Quella di "Cibeles", comunque,

non è la prima esperienza di Ramos nel mondo della musica: nel 2016 cantò nel singolo "La Roja baila", mentre nel 2018 incise "Otra estrella en tu corazon" insieme a Demarco Flamenco in occasione dei mondialio in Russia.