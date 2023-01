Correa via dall'Inter? Scoppia la polemica social tra Casiraghi e Biasin

Joaquin Correa continua ad essere oggetto di accesi dibattiti tra i tifosi dell'Inter. Spesso criticato sui social per le sue prestazioni troppo altalenanti, l'attaccante argentino è finito in mezzo ad una polemica tra l'ex calciatore Pierluigi Casiraghi e il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso nerazzurro.

L'ex ct dell'Under 21 e Correa sono legati da un rapporto familiare. Il Tucu è fidanzato con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi. I due stanno insieme da più di un anno. Nel maggio scorso, dopo il successo dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juve, hanno festeggiato insieme sul prato dello stadio Olimpico. Lei ha 21 anni, studia all’Università Cattolica di Milano e sul proprio profilo Instagram racconta con molte foto la sua storia d'amore con l'attaccante dell'Inter.

Fino a questo momento il rendimento del Tucu ha soddisfatto ben poco i tifosi nerazzurri. L'indiscrezione rimbalzata dalla Spagna, che lo vedrebbe coinvolto in un possibile scambio con l'olandese Memphis Depay, in forza al Barcellona, è stata accolta per ciò con grande favore dai tifosi nerazzurri, per niente dispiaciuti di fronte ad una possibile cessione dell'argentino nel mercato di gennaio.

Tra questi il giornalista Fabrizio Biasin, una delle voci più autorevoli quando si parla di Inter. La firma di Libero ha pubblicato un tweet in cui era presente un parallelo ironico tra la cattura del boss Matteo Messina Denaro e lo scambio Correa-Depay. "Dopo 30 anni di latitanza arrestato Matteo Messina Denaro. Non ci poteva essere miglior notizia per iniziare la settimana. Oddio, niente male anche possibile scambio #Correa-#Depay...".

Il cinguettìo ha raccolto numerose interazioni ma ha provocato anche la reazione di Pierluigi Casiraghi, ex attaccante di Juventus, Lazio, Chelsea e Nazionale. La sua reazione è stata a dir poco arrabbiata. "Accomunare e accostare l’arresto di un boss mafioso, autore di innumerevoli efferati omicidi (tra cui quello di un bambino sciolto nell’acido), e lo scambio Correa/Depay, rende bene l’idea della sua sensibilità umana e, soprattutto, della sua professionalità di giornalista" ha scritto l'ex centravanti.

Non si è fatta attendere la risposta di Biasin, che ha puntualizzato: "Mi son chiesto 'Possibile che Casiraghi travisi un tweet che celebra l’arresto di un mafioso?' E allora - pur essendo un pessimo giornalista - ho fatto la mia ricerca... e ho capito. Si fidi, sono il primo che spera nella rinascita di Correa, non serve la sua difesa. Buona serata".

Polemica chiusa? Sembrerebbe di sì, almeno per il momento. Intanto dalla Spagna arriva voce che lo scambio Correa-Depay, troverebbe l'opposizione del tecnico del Barcellona, Xavi. Motivo per cui, nonostante le critiche il Tucu resta all'Inter e potrebbe (perché no) smentire presto tutti i suoi detrattori.