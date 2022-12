CR7-Juventus e il mistero delle tre carte: spuntano altri due accordi tra club e giocatore

La scrittura privata sottoscritta in segreto tra la Juventus e Cristiano Ronaldo in realtà non sarebbe solo una, bensì tre. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, questi tre famosi accordi segreti, scoperti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Torino, avrebbero garantito al fuoriclasse porteghese il recupero del taglio di stipendio che ammonta appunta a circa 20 milioni di euro, 19,9 milioni di euro per l'esattezza, sia che il 37enne di Funchal fosse rimasto alla Juventus, sia se fosse andato altrove.

Ovviamente - ed è questo anche il motivo per cui gli inquirenti hanno messo la lente di ingrandimento su questa vicenda - la cifra non è stata messa a bilancio e ora vengono reclamati a gran voce dall'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United. Sempre secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, però, gli azionisti del club di Corso Galileo Ferraris non erano a conoscenza di questi accordi privati e segreti tra i dirigenti e CR7.

Una situazione complicata

Queste scritture private metterebbero di fatto la Juventus in un angolo e in una condizione davvero difficile. La delicata questione relativa ai tagli degli stipendi non coinvolge solo Cristiano Ronaldo (che percepiva uno stipendi monstre da 31 milioni di euro). Tra il 2020 e il 2021, infatti, il taglio ha coinvolto anche altri 17 calciatori della rosa bianconera con una riduzione dello stipendio che il club ha messo a bilancio per far registrare anche una diminuzione dei costi. Nel 2020, però, alcuni giocatori della Juventus si riducono lo stipendio di quattro mensilità per poi recuperarle in seguito.

In quella circostanza a fare da mediatore tra società e squadra ci pensò l'uomo Juventus Giogio Chiellni. Proprio nell'ambito di questo accordo con il club rientrano le tre famose carte di CR7, simile agli accordi stretti con gli altri giocatori ma in realtà diverso. Il Fatto Quotidiano, inoltre, scrive di aver visto i tre documenti e che nel primo incartamento ci fosse anche la firma dell'ex direttore sportivo, oggi al Tottenham, Fabio Paratici. Era dunque previsto che Cristiano Ronaldo percepisse quei famosi 20 milioni di euro sia nel caso di permanenza che di sua partenza. Peccato che questo accordo privato e segreto non fosse stato sottoposto e spiegato anche agli azionisti che erano rimasti fermi alla riduzione di stipendio di CR7, quello sì messo a bilancio come quelli di tutti gli altri.

Il gioco delle tre carte

Ricapitolando, dunque, nella prima scrittura privata, Cristiano Ronaldo dichiara di ricevere le alter due e viene informato che a luglio del 2021 sarà tutto depositato in via ufficiale in Figc e questo non è un dettaglio di poco conto perché depositare il tutto due mesi prima, a maggio, avrebbe comportato l'obbligo di inserire il tutto in bilancio che slitta invece in quello successivo.

Nella seconda, invece, si parla di una sorta di "premio fedeltà" o integrazione salariale legata alla permanenza o meno del portoghese alla Juventus. Se l'ex Real Madrid fosser rimasto avrebbe ricevuto il premio, a rate, e sempre per la cifra pattuita. La terza carta, infine, è un po' paradossale in quanto fa riferimento alla seconda: Se non “maturerà" il premio citato nella carta numero due, avrà allora diritto a percepire un importo pari al premio stesso. Come una sorta di incentivo ad andare via.