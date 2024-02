"In credito col Milan", "Parole fastidiose". Scontro Pioli-Gasperini sul rigore

Stefano Pioli contro Gian Piero Gasperini. La coda polemica dopo il rigore concesso dall'arbitro Orsato, che ha consentito all'Atalanta di trovare il pareggio a San Siro contro il Milan, non si è placata nemmeno dopo il triplice fischio finale.

A dar vita ad un battibecco davanti alle telecamere di DAZN sono stati i tecnici delle due squadre, già in passato protagonisti di alcuni scontri verbali. Il casus belli è come detto, il rigore concesso alla Dea, che ha scatenato le proteste dei rossoneri. Giroud contende il pallone a Holm in area e con la gamba alta colpisce leggermente lo svedese sulla spalla sinistra dopo che questo aveva colpito la palla di testa. L'arbitro Orsato aveva inizialmente lasciato correre venendo poi invitato dal Var, rivede il contatto al monitor e cambia la sua decisione, assegnando calcio di rigore in favore dei nerazzurri (poi trasformato da Koopmeiners).

Nel post partita Gasperini è stato molto chiaro sull'episodio da moviola. Il contatto tra Giroud e Holm è stato definito come un "rigorino" da tv. Queste le sue parole: "Il rigore fa parte di quei rigorini, ce ne sono ormai tanti. Orsato è andato al Var. Sono quei rigori che non li vede l'arbitro, non li vede la gente, poi vai al Var e li vede. Ce ne sono una marea di rigori così. Noi rigorini così non li avevamo da molto tempo. Sono della nuova generazione dei rigori che piace così tanto alle Tv, perché sembra che sia più buono il calcio" . Poi però lancia una frecciatina al Milan, piuttosto velenosa: "Noi siamo in grande credito, anche col Milan devo dire...". Una frase che fa pensare ai match precedenti, e a qualche episodio, che a suo parere hanno sorriso alla formazione rossonera.