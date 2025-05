Cristiano Ronaldo: "Questo capitolo è finito..". Clamoroso addio all'Al-Nassr

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione si è conclusa in maniera deludente, dal momento che a seguito della sconfitta per 3-2 con l' Al-Fateh i gialloblu dell'Al-Nassr sono finiti al terzo posto in campionato dietro i rivali storici dell'Al-Ittihad e dell'Al-Hilal con ben 13 punti di distacco dalla capolista, ma nessuno si sarebbe comunque aspettato un messaggio sui social che sa proprio di addio da parte di Cristiano Ronaldo.

Dal punto di vista personale Cr7 ha disputato un anno positivo, mettendo a segno 25 reti su 30 presenze nella Saudi Pro League e complessivamente 35 su 40 in tutte le competizioni, ma il suo palmarès è rimasto tristemente congelato ancora una volta. Fino a pochi mesi fa si parlava del prolungamento di contratto per cifre da capogiro e per lui era già pronto solo da firmare un biennale da 400 milioni di euro, ma la crescente delusione da un lato e le sirene di una nuova competizione all'orizzonte che manca nella sua lunghissima lista starebbero iniziando a farlo vacillare.

Ronaldo vuole fortemente il Mondiale per Club, evento che si disputerà negli Stati Uniti d'America dal 13 giugno al 14 luglio, e per raggiungere questo ulteriore obiettivo si starebbe iniziando a guardare intorno. Senza considerare il fatto che la sua presenza sarebbe caldeggiata dalla stessa Fifa, già certa di poter fare affidamento su Leo Messi, che prenderà parte alla competizione con la maglia dell'Inter Miami: Cr7 è in grado di catalizzare l'attenzione di tifosi e appassionati di tutto il mondo, nonché quella di importantissimi sponsor.

In quest'ottica si può quindi interpretare il sibillino messaggio lasciato sui suoi profili social dall'attaccante portoghese: "Questo capitolo è chiuso, ma la storia deve ancora essere scritta. Grato a tutti" . Potrebbe trattarsi di un addio ai tifosi dell'Al-Nassr, che invece sarà escluso dal Mondiale per Club, oppure semplicemente di un arrivederci alla prossima stagione, ma con l'obiettivo di trovare una maglia con un ingaggio temporaneo per disputare la prestigiosa competizione. Lo stesso presidente della Fifa Gianni Infantino qualche giorno fa aveva dichiarato: "Ci sono delle squadre interessate a schierarlo, ci sono stati dei contatti. C'è la possibilità che giochi, c'è ancora tempo, vedremo, sarebbe divertente".

Dove potrebbe accasarsi Cr7? La Fifa ha predisposto ad hoc per la competizione una finestra di mercato extra dall'1 al 10 giugno, dedicata esclusivamente alle 32 squadre partecipanti. Sarà possibile ingaggiare nuovi giocatori, anche temporaneamente, così come schierare calciatori in scadenza, ma solo fino al 30 giugno (lasciando scoperti i giorni dall'1 al 14 luglio). Ecco perché c'è la suggestione Inter, dal momento che Inzagni dovrà a un certo punto rinunciare a poter schierare Arnautovic e Correa: i nerazzurri per i bookmakers hanno tuttavia possibilità più basse di altre contendenti al trofeo mondiale (Netwin e Netbet propongono 4.25, Sisal addirittura 20.00).

Più fattibile l'opzione Monterrey, su cui non c'è uniformità: i più ottimisti propongono la quota 3.50 per rivedere Ronaldo accanto a Sergio Ramos in Messico, ma c'è chi offre 30.00. Il Botafogo potrebbe essere una meta appetibile, dal momento che si oscilla tra il 5.00 e il 9.00 e che i brasiliani già si sono fatti avanti per sondare il terreno. Qualcuno vede favoriti i marocchini del Wydad Casablanca (da 5.00 a 12.00), ma c'è anche chi ipotizza un cambio maglia in Arabia coi rivali dell'Al-Hilal (la permanenza nel Golfo, dove già si trova bene, è quotata tra i 2.

25 e i 3.00). Tutti invece concordano nel ritenere poco probabile, per quanto super affascinante, l'idea di vedere Cr7 al fianco del rivale storico Leo Messi: le quote all'salgono fino a 25.00/30.00.