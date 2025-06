Daniele Rugani torna in Nazionale dopo 7 anni ma è crisi con Michela Persico

Ascolta ora 00:00 00:00

Daniele Rugani risponde alla chiamata di Luciano Spalletti e fa il suo ritorno in Nazionale dopo 7 anni di assenza, ma a quanto pare il difensore bianconero non starebbe vivendo un bel momento a livello personale: voci sempre più insistenti, corroborate da segnali in apparenza inequivocabili, riferiscono infatti di una profonda crisi in atto con la moglie Michela Persico.

Da un punto di vista professionale la stagione 2024/2025 per il calciatore lucchese è stata tutto sommato positiva: con la maglia dell'Ajax in Olanda, dove la Juve lo aveva mandato con la formula del prestito secco, il difensore 30enne ha disputato complessivamente 26 partite mettendo a referto anche un gol. Rientrato a Torino dopo l'esperienza coi lancieri, per lui è arrivata nelle scorse ore la sorpresa della convocazione in azzurro, conseguenza anche del grande rifiuto di Francesco Acerbi e del forfait di Matteo Gabbia causa infortunio.

Qualunque sia la motivazione, comunque, di sicuro è una grande soddisfazione per Rugani tornare a Coverciano dopo ben 7 anni di assenza, dal momento che l'ultimo gettone con la maglia della nazionale risale all'amichevole con l'Olanda disputatasi a Torino il 4 giugno del 2018 all'indomani della clamorosa esclusione dal mondiale. Una volta concluso il doppio impegno in azzurro, poi, il calciatore bianconero è atteso dagli impegni del Mondiale per Club.

A fare da contraltare a questo momento positivo della sua carriera, tuttavia, ci sarebbe la presunta crisi con la moglie. Stando a quanto riportato da SportMediaset, Michela Persico si trova ora in vacanza a Forte dei Marmi in compagnia del figlio: la giornalista sarebbe stata già sola ancor prima della convocazione di Spalletti, e oltre ciò avrebbe catalizzato l'attenzione dei paparazzi la mancanza della fede all'anulare della mano sinistra

Si aggiunga pure il fatto che Alessandro Rosica ha rivelato ai suoi followers tramite una storia pubblicata su Instagram che i due coniugi "si sarebbero traditi più volte a vicenda" : l'esperto di gossip ha spiegato di aver deciso di raccontare tutto solo dopo aver preso visione di una serie di prove inconfutabili, spiegando che la sua versione dei fatti sarebbe al "100% vera".

Per il momento non arrivano conferme o smentite da nessuna delle due parti, e l'unica cosa che sembrerebbe essere

strana, vista la tendenza a pubblicare foto che li ritraggono insieme, è l'assenza dei consueti scatti di coppia sui propri profili social. La presunta crisi arriverebbe a poco più di un anno della celebrazione delle nozze.