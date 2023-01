"Dazn rimborserà gli abbonati" dopo Inter-Napoli. Decisivo incontro al Ministero

Rimborsi diretti e creazione di un centro operativo in Italia: sono le misure annunciate da Dazn al termine della riunione al Ministero per le imprese, convocata dal ministro Adolfo Urso dopo i disservizi nella ricezione di Inter-Napoli e Udinese-Empoli.

"Dazn ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà gli utenti anche secondo quanto previsto dalla delibera dell'Agcom". Lo ha detto il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella al termine dell'incontro al Mimit con i ministri Urso e Abodi.

"L'incontro con il ministro - ha aggiunto - è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale". Al tavolo, oltre al ministro ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, erano presenti anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, l'ad di Lega, Luigi De Siervo e una delegazione di Dazn rappresentata dal Ceo per l'Italia, Stefano Azzi, dal Cto, Sandeep Tiku e dall'ad di Dazn Group, Shay Segev. Per Agcom il presidente Giacomo Lasorella.

"La Lega ringrazia il governo e il ministro Urso, il ministro Abodi per l'incontro che è stato utile e fruttuoso". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio, al temine dell'incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy. "Dazn - ha aggiunto- ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una struttura tecnica operativa per dare una risposta sempre più immediata per qualsiasi tipo di problema".

In ogni caso, ha aggiunto, "saranno indennizzati gli utenti che hanno subito malfunzionamento" e "saranno indennizzati come prevede la delibera Agcom per la partita che non hanno visto" . "La Lega è parte lesa, siamo grati - ha aggiunto Casini - al governo per l'intervento e il sostegno, la Lega ha sempre chiesto massimo massimo impegno e risposta e ha ricevuto importanti rassicurazioni".

"Alla riunione con Dazn è stata confermata la disponibilità dell'azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio". Lo ha affermato, con un tweet, il ministro Adolfo Urso, al termine dell'incontro con i vertici di Dazn.

Come avverrà il rimborso

Per quanto riguarda le soluzioni per rimborsare i clienti, su richiesta di tutte le istituzioni presenti, Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio. Ciascun utente interessato riceverà comunicazione con conferma del rimborso all’indirizzo mail associato al proprio account.

Il caso

La polemica contro Dazn è esplosa immediatamente con il ritorno della Serie A, dopo i Mondiali in Qatar e la pausa natalizia. A far infuriare i tifosi i disservizi che molti utenti hanno riscontrato durante la diretta di Inter-Napoli, il match più atteso della giornata calcistica. Non è la prima volta che l'emittente, che trasmette in streaming, ha problemi tecnici che fanno saltare i collegamenti o bloccano le immagini scatenando l'ira dell'abbonato. Così ancora una volta l'hashtag #Daznout decolla tra le tendenze, spinto da cinguettii di tifosi e appassionati che si lamentano. Immediato l'intervento delle associazioni a tutela dei consumatori. Prima fra tutte il Codacons, che nei giorni scorsi ha presentato un esposto all’Agcom affinché intervenga nuovamente sui disservizi della piattaforma.

Miglioramenti tecnologici