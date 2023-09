Derby Inter-Milan. Ecco perché Frattesi ha zittito Leao (e non Krunic)

Davide Frattesi ha gioito per la sua prima rete nel derby contro il Milan, che sarebbe potuta essere la sua squadra. Il centrocampista ex Sassuolo l'ha fatto prima in campo, levandosi la maglietta e festeggiando con compagni e tifosi, e in un secondo momento sui social network con un post provocatorio che ha fatto ridacchiare i supporter nerazzurri e arrabbiare quelli rossoneri. Il 24enne romano è entrato in campo con il giusto piglio e la giusta voglia di imporsi e nel corso della Stracittadina non è passata inosservata una sua discussione con un giocatore del Milan.

Durante un contrasto di gioco, infatti, si vede Frattesi rialzarsi e zittire un avversario mostrandogli le quattro dita corrispondenti ai quattro gol in quel momento subite dai rossoneri (che diventeranno poi cinque proprio in virtù della sua rete siglata al 93'). Inizialmente si è pensato che l'alterco sia avvenuto con Rade Krunic, in realtà il giocatore dell'Inter ha discusso con Rafael Leao che lo stava invitando in malo modo a rialzarsi. Questo gesto ha riportato alla memoria lo scontro verbale Totti-Tudor durante un Roma-Juventus (stagione 2003-2004) terminata per 4-0 in favore dei giallorossi con l'allore capitano che zittì il difensore croato mostrandogli le quattro dita e invitandolo ad andare a casa.

La ricostruzione

Frattesi è stato protaognista nel derby visto che è stato parte attiva in occasione del 3-1 e ha poi chiuso la pratica con il 5-1 finale con un grande inserimento (suo marchio di fabbrica). La discussione, però, non è avvenuta con Rade Krunic, bensì con Rafael Leao. In un contrasto di gioco con Krunic, infatti, Frattesi cade a terra con Leao che lo invita in maniera veemente e poco gentile a rialzarsi. A quel punto il centrocampista dell'Inter si rialza prontamente e ricorda, in maniera poco elegante, al portoghese il risultato di 4-1.

Il derby di Frattesi

Il classe 1999 è arrivato all'Inter in estate anche se ad un certo punto il Milan sembrava in vantaggio sui cugini che avevano già un accordo con l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Alla fine, però, il giocatore ha spinto per approdare alla corte di Simone Inzaghi e ora dovrà fare di tutto per convincere il tecnico piacentino a concedergli maggior minutaggio (ma sarà sicuramente così viste anche le tante partite che si giocheranno da qui a fine stagione). Frattesi è già diventato un idolo per i tifosi dell'Inter dopo questo siparietto ma anche per quello avvenuto nella passata stagione a San Siro quando ebbe un'accesa discussione con Theo Hernandez (e dove segnò anche il gol del 2-0 con la partita che finì poi 2-5 proprio in favore dei neroverdi).