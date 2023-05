Roma, autobus danneggiato dai tifosi tedeschi. "Ora paghino i danni"

Nuovo deprecabile esempio di tifoseria violenta e irrispettosa: ancora una volta è Roma a fare da sfondo alla furia degli ultras stranieri, che prima della partita hanno preso di mira un bus Atac, arrivando a distruggerlo. A denunciare l'accaduto è l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, che ha mostrato le immagini sul proprio profilo Facebook.

La distruzione pre-partita

È andato in scena nella serata di ieri, giovedì 11 maggio, il match di semifinale di Europa League fra Roma e Bayer Leverkusen. La partita di andata si è conclusa con la vittoria della Roma per 1 a 0 in virtù della rete messa a segno da Edoardo Bove al minuto 18 della ripresa.

Purtroppo, prima ancora che la partita avesse inizio, un gruppo di tifosi del Leverkusen in trasferta avevano già provveduto a lasciare il segno nella Capitale, distruggendo l'autobus che li aveva appena portati all'Olimpico. Insomma, dopo le "prodezze" degli ultras del Feyenoord, anche i tedeschi hanno voluto metterci del loro. Il mezzo Atac è stato seriamente danneggiato. Senza alcuna remora i tifosi hanno distrutto i finestrini.

A mostrare le immagini esplicative di quanto rimane dell'autobus è l'assessore capitolino alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patanè, che ha pubblicato un post di denuncia sulla propria pagina Facebook. " Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di #EuropaLeague in programma stasera ", ha scritto l'assessore. E, ancora: " Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata ".

I precedenti

Si ripetono, dunque, gli atti di vandalismo nei confronti della Capitale. Purtroppo quello di ieri non è stato l'unico caso. Lo stesso Patanè ha voluto ricordare i tristi precedenti.

" Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna ", ha ricordato l'assessore.

Nel 2022, infatti, alcuni ultras del Vitesse devastarono proprio un autobus Atac, quasi fosse stata una vendetta seguita agli scontri con i tifosi della Roma, avvenuti la serata precedente.

La polemica social