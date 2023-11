Donnarumma diventa "Dollarumma": le false banconote col volto del portiere

Sarà davvero un'accoglienza infernale quella che una parte del tifo milanista riserverà a Gianluigi Donnarumma, questa sera in scena con il suo Paris-Saint Germain nello stadio di San Siro per la prima volta da quando è stato ceduto al club parigino. La sfida di Champions League contro il Milan promette scintille sin dal riscaldamento pre-partita a giudicare da quello che si sta preparando sugli spalti.

Oltre ai presumibili fischi, gli ultras hanno mostrato i finti dollari con il volto del portiere che verranno distribuiti fuori dai cancelli dello stadio. Ogni banconota reca il numero 71 che, come spiegano gli esperti, è il numero che indica una persona senza valore nella smorfia napoletana. Sulla sinistra delle false banconote che recano il nome di "Dollarumma", ecco la firma a cura della "Curva Sud Milano" mentre a sinistra c'è la scritta "Ultras Ac Milan".

" Dollarumma, l'uomo senza onore, mercenario ": sono alcune delle parole stampate sui finti dollari che con cura hanno preparato gli ultras con un messaggio molto chiaro. " Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno" .

Parole forti, fortissime, che fanno capire quanto sia ancora vivo il sentimento di rancore quando l'ex portiere rossonero, cresciuto nel vivavio rossonero, decise di volare a Parigi ingolosito da una importante offerta economica nell'estate 2021, ormai più di due anni fa.

Oltre alle banconote che, secondo l'organizzazione degli ultras, dovrebbero essere lanciate dagli spalti in direzione del portiere, il Corriere della Sera fa sapere che verranno indossate anche apposite magliette dagli ultrà in Curva Sud, anch'esse recanti il numero 71. In realtà, non si tratta della prima volta che Donnarumma torna a San Siro ma in precedenza era accaduto con la maglia della Nazionale nell’ottobre 2021 nella gara di semifinale in Nations League contro la Spagna e il 23 settembre 2022 nella gara contro l'Inghilterra vinta per 1-0 con rete di Raspadori. L'appuntamento più recente, però, risale al 12 settembre scorso nella partita di qualificazione agli Europei giocata contro l’Ucraina vinta dagli azzurri per 2-1. Con la maglia di un club e contro il Milan, però, sarà la prima volta.