Donnarumma le para tutte: al Psg il primo round contro l’Arsenal

È ancora lui il protagonista principale: nella semifinale di andata della gara di Champions League che il Paris Saint-Germain ha giocato a Nord di Londra in casa dell'Arsenal, oltre all'autore del gol decisivo Dembelè (al quarto minuto di gioco), l'azzurro Gianluigi Donnarumma è stato determinante con due parate eccezionali che consentiranno alla sua squadra di giocare il ritorno in casa con un vantaggio davvero importante e un passettino in più verso la finale.

Le parate decisive

Il portiere della Nazionale italiana vive un impressionante momento di forma come ha già dimostrato con i "miracoli" contro l'Aston Villa ai quarti di finale: con l'Arsenal, ieri sera, bisogna sottolineare la paratona da urlo sul tiro di Leandro Trossard, al minuto 55, deviando con la mano sinistra in calcio d'angolo un pallone destinato in rete. I suoi compagni di squadra sono andati subito a omaggiarlo come avessero fatto un gol. Un'altra importante e decisiva parata è arrivata nel primo tempo su un tiro di Gabriel Martinelli. Evidentemente, Gigio si esalta particolarmente quando gioca in Inghilterra: ricordiamo che è stato merito suo se il Psg ha passato il turno agli ottavi di finale contro il Liverpool, allo stadio di "Anfiled", dopo aver respinto due dei cinque calci di rigore nella lotteria dei tiri dal dischetto dopo la perfetta parità tra le due squadre nelle sfide di andata e ritorno.

"Donnarumma è un titano"

Pur volendo fare un discorso collettivo, l'allenatore del Psg Luis Enrique ha definito Donnarumma un "titano" quando gli è stato chiesto un commento sull'andamento della gara. " Voglio davvero sottolineare il lavoro di 14 o 15 giocatori. Ovviamente ce ne sono stati alcuni che hanno brillato un po' più di altri e quando giochi in trasferta contro una squadra così brava nei calci piazzati, hai bisogno di un titano in porta ". L'ammissione di superiorità è arrivata anche dall'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, il quale ha sottolineato che Gigio " ha fatto le parate come ha fatto contro Liverpool e Villa e questa è la differenza in Champions League ".

"Miglior portiere al mondo"

Non lo scopriamo certo oggi, soprattutto noi italiani, dopo che per i primi tempi i francesi sembravano un po' storcere il naso ma adesso il portiere azzurro è amatissimo anche oltralpe.

Donnarumma è sulla buona strada per diventare il miglior portiere del mondo

": parola di Joel Bats, ex portiere della nazionale francese che ha giocato per sette stagioni nel Psg. In un'intervista a "Le Parisien", il campione d'Europa con la Francia nel 1984 ha sottolineato la prestazione collettiva del Psg con un'attenzione particolare alle prodezze di super Donnarumma in porta.