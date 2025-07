Il dramma di Julio Sergio: il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma è in coma indotto

Continua il dramma di Julio Sergio. Negli ultimi giorni sono peggiorate le condizioni di Enzo, il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma, affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. A comunicarlo è proprio il papà con una storia su Instagram. "Ho appena visitato Enzo... la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi... Non è a disagio né sente dolore".

Proprio qualche giorno fa era diventato virale un video in cui Julio Sergio aveva deciso di radersi a zero insieme ad Enzo che doveva affrontare l'ennesimo ciclo di chemioterapia. Una scena commovente che ha scaldato il cuore del web: si vedono padre e figlio sorridenti mentre il barbiere cerca di lavorare in sincronia su entrambi. Sullo sfondo la canzone "Viva a Vida" di Felipe Duram, colonna sonora perfetta per un momento intenso e pieno di speranza.

Enzo Bertagnoli da cinque anni lotta contro un meduloblastoma, una grave forma di tumore che colpisce il cervelletto. L'ultimo aggiornamento sui social risaliva a 6 giorni fa: "Sono così fortunato di essere tuo padre Enzo e orgoglioso della tua forza, empatia, coraggio e amore" , aveva scritto l'ex portiere. La Roma, squadra con cui il portiere brasiliano sfiorò lo scudetto nel 2010 e alla quale è rimasto molto legato, aveva recentemente inviato una maglia al giovane. Un regalo che aveva emozionato i due ed era stato documentato anche sui social. Di fatto il club giallorosso non ha fatto mai mancare il supporto al suo ex giocatore e anche i tifosi hanno assicurato il loro sostegno con striscioni e cori in questi anni.

In questi mesi l'ex numero uno aveva sempre mostrato con fierezza il duro cammino che la sua famiglia avevano intrapreso nell'affrontare la malattia. Enzo è stato operato due anni fa con successo poi è stato testimonial di una campagna di sensibilizzazione in Brasile contro i tumori ed è stato anche sostenuto da campioni come Buffon, Totti, Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Nel frattempo in tanti ex compagni e non solo (tra cui De Rossi e Neymar) lo avevano chiamato e supportato regalando magliette e ospitando il piccolo Enzo.

"Il suo mito è Sinner, gli piacerebbe incontrarlo"

, aveva dichiarato pochi giorni fa Julio Sergio che ora prega insieme ai suoi familiari per un miracolo. Insieme a tutti quelli che in questi mesi non hanno fatto mai mancare il loro supporto.