E al fianco dei club rispunta Populous, lo studio internazionale disegnò la "Cattedrale"

Un ritorno al passato. Sembra di rivedere il lancio del progetto del nuovo stadio di San Siro e demolizione del Meazza, con il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’allora ad dell’Inter Alessandro Antonello negli spazi del Politecnico Bovisa. Era il 26 settembre 2019. Si apriva anche il derby tra due progetti per il «San Siro bis», la «Cattedrale» firmato dallo studio internazionale Populous e gli «Anelli di Milano» disegnati da Manica e Sportium. Dopo una votazione popolare, a dicembre 2021 venne annunciato il vincitore: Populous, che oltre al nuovo stadio del Tottenham in passato aveva realizzato anche l'Emirates dell'Arsenal, il nuovo Wembley della nazionale inglese e, tra gli altri, il Da Luz del Benfica. Ed è più che un indizio che Milan e Inter, quattro anni dopo, non cambieranno «squadra».

Nella documentazione relativa alla Conferenza preliminare dei servizi pubblicati on line ieri dal Comune si legge che alla prima seduta sono stati ammessi ai lavori i rappresentanti e professionisti delegati dalle due società. Da John Paul Fontana per Inter o Carlo Ligori per Oaktree-Inter all’adivsor del Milan Giuseppe Bonomi e dell’Inter Alessandro Pasquarelli a quattro esponenti della «società di consulenza Populous».