Ecco quanto guadagnerà Ancelotti come ct del Brasile

La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del mondo: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della Seleçao. Un riconoscimento importante per un allenatore che ha vinto ovunque sia stato.

Normale la curiosità per il suo ingaggio. Non ci sono misteri. Da quanto comunicato dalla federazione brasiliana il tecnico italiano percepirà circa dieci milioni di euro netti a stagione, con un contratto di 14 mesi valido fino al 2026. Si tratta di un ingaggio pari a quanto gli fu proposto nel 2023, quando l’accordo non fu concluso, e soprattutto pari a quanto guadagnato al Real. ma c'è di più: in caso di vittoria del Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, riceverà un premio di 5 milioni di euro. La Coppa del mondo manca al Brasile dal 2002, quando Ronaldo l'alzò al cielo all'International Stadium di Yokohama (Giappone).

Niente male per l'attuale tecnico del Real Madrid, che lascerà i Blancos il 25 maggio, pronto a imbarcarsi in tempi rapidi nella sua nuova avventura verdeoro. Ancelotti potrà godere inoltre di un benefit niente male, l'uso di un jet privato con il quale potrà raggiungere comodamente l'Italia oppure il Canada, dove vive la moglie.

L'allenatore italianao avrà anche un appartamento a Rio de Janeiro, pagato dalla federazione calcistica brasiliana.



Il primo impegno sulla panchina verdeoro dovrebbe essere il 5 giugno a Guayaquil, nella partita contro l'Ecuador valido per le qualificazioni ai Mondiali.

Da non prendere sotto gamba, considerato il fatto che la squadra è seconda nel girone, dopo l'Argentina, due punti sopra al Brasile che attulamente è quarto. Ancelotti del resto è stato chiamato pèroprio per questo: ruianimare la Seleçao e portarla ai Mondiali.