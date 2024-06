Euro 2024, il Belgio torna a sorridere: 2-0 alla Romania e discorso qualificazione riaperto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Belgio sconfigge 2-0 la Romania nella seconda gara del gruppo E degli Europei e riscatta la sconfitta all’esordio contro la Slovacchia. Gli uomini di Tedesco la sbloccano subito con Tielemans e, dopo aver avuto l’occasione di raddoppiare, sono riusciti a tenere lontano dalla porta di Casteels gli uomini di Iordanescu e a chiuderla con De Bruyne su una dormita della difesa avversaria. Dopo la vittoria dell’Ucraina in rimonta contro la Slovacchia, la classifica del girone vede tutte le squadre a quota 3 punti, con la Romania prima per differenza reti, il Belgio secondo – ambedue le squadre hanno +1 di differenza reti – la squadra di Calzona terza e proprio l’Ucraina quarta; saranno dunque le sfide dell’ultima giornata, in programma mercoledì 26, a decidere chi accederà agli ottavi e chi, invece, farà ritorno a casa.

Le scelte dei due allenatori

Cambia tanto Domenico Tedesco rispetto alla sconfitta contro la Slovacchia: si passa ad un 3-4-3 puro con De Bruyne esterno insieme a Lukebakio, con conseguente panchina iniziale per Trossard. Edward Iordanescu, invece, cambia un solo elemento rispetto alla vittoria all'esordio contro l'Ucraina: fuori Coman, dentro Mihaila.

Primo tempo

Passa subito il Belgio con Tielemans quando siamo al 2’. Doku si accentra e serve Lukaku, l’ex Inter si appoggia sul centrocampista dell'Aston Villa che dal limite dell'area incrocia con il destro e trafigge Nita, portando in vantaggio i suoi.

Ancora pericolosissimi i belgi al 14’: Doku serve ancora Lukaku al centro dell'area, l'attaccante della Roma si gira ma il suo destro viene deviato in corner da Bancu. Pressione massima degli uomini di Tedesco alla ricerca del raddoppio.

Dopo oltre 20' di dominio belga, la Romania si affaccia dalle parti di Casteels con Mihaila per ben due volte nel giro di pochi minuti: nel primo caso l'esterno del Parma dal limite spara altissimo, nel secondo tentativo Lukebakio con un ottimo intervento in ripiegamento difensivo evita il peggio.

Dopo una reazione, seppur timida, da parte dei rumeni, il match nel finale di frazione appare equilibrato: gli uomini di Iordanescu provano a sorprendere alle spalle la difesa belga grazie soprattutto ai filtranti di Razvan Marin, mentre Lukaku e compagni cercano con insistenza le corsie laterali dove operano De Bruyne e Lukebakio, al fine di creare superiorità numerica per via delle sovrapposizioni di Doku e Theate.

Secondo tempo

Dopo un avvio appannaggio dei rumeni, che hanno cercato di sorprendere la difesa belga fin troppo alta, è degli uomini di Tedesco la prima occasione della ripresa, con De Bruyne che dopo aver ricevuto da Doku, col destro a giro cerca l'angolino sul secondo palo, la sua conclusione però esce di pochissimo sul fondo.

Il Belgio al 64' trova il gol grazie a Romelu Lukaku ma il Var annulla per fuorigioco. De Bruyne riceve e trova un corridoio perfetto che mette l'attaccante di proprietà del Chelsea a tu per tu davanti a Nita, l'attaccante segna col piattone ma la rete, dopo i festeggiamenti, viene annullata per posizione di offside da parte proprio di Lukaku che si vede annullare il terzo gol in due partite.

Al 70' la Romania va vicinissima al gol del pari. Man si invola da solo in area contro tutti e si ritrova davantia Casteels ma la sua conclusione finisce per centrare in pieno il portiere del Wolfsburg che salva i suoi e mantiene inviolata la porta.

Il Belgio raddoppia con De Bruyne all'80' ma la difesa rumena si addormenta su un innocuo rinvio di Casteels. Su un lancio lunghissimo dell'estremo difensore, Burca manca clamorosamente l'impatto con il pallone e si fa superare dallo stesso, il centrocampista del Manchester City ruba il tempo a Dragusin e batte Nita sull'uscita. In questo momento gli uomini di Tedesco si trovano al secondo posto con un gol di differenza reti, esattamente come la Romania.

La Romania rischia di rientrare in partita all'85' con Alibec ma Faes salva tutto sulla linea. Dormita colossale della difesa di Tedesco, l'attaccante del Muaither recupera la sfera e supera Casteels, sulla linea il difensore del Leicester salva tutto e mantiene il doppio vantaggio nell'ultima vera occasione di una gran bella partita.

Il tabellino

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Theate (77' Debast), Tielemans (72' Mangala), Onana, Doku (72' Carrasco); Lukebakio (56' Troassard), Lukaku, De Bruyne. Allenatore: Domenico Tedesco

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu (90' Sorescu), Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin (68' Olaru); Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (68' Hagi); Dragus (81' Alibec).

: Edward Iordanescu: 2’ Tielemans (B), 80' De Bruyne (B): Lukebakio (B), Bancu (R), Marin (R): Szymon Marciniak (Polonia)