Euro 2024, l'Italia si qualifica agli ottavi se: ecco tutte le combinazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il momento della verità sta per arrivare. Dopo la pesante sconfitta subita contro la Spagna, l'Italia di Luciano Spalletti si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024, questa sera a Lipsia, nell'ultima partita del Gruppo B. Sono diverse gli scenari possibili: con una vittoria e con un pareggio gi Azzurri conquisterebbero il secondo posto nel girone dietro alle Furie Rosse. Tuttavia, anche in caso di sconfitta, le speranze di qualificazione non sarebbero completamente svanite, grazie alla possibilità di essere ripescati come una delle migliori terze classificate. Ecco tutte le combinazioni.

How Group B looks ahead of matchday 3 #EURO2024 pic.twitter.com/2i3sfOh6hp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024

Vittoria con la Croazia

In caso di vittoria, la Nazionale si qualificherà agli ottavi indipendentemente dal risultato dell'altra partita del girone tra Albania e Spagna. Gli Azzurri chiuderebbero il girone al secondo posto, dietro la Spagna già sicura della prima posizione con 6 punti. Infatti, se anche l'Albania dovess battere la Roja, non riuscirebbe comunque a raggiungere l'Italia.

Pareggio con la Croazia

Anche un pareggio contro la Croazia permetterebbe all'Italia di avanzare agli ottavi come seconda classificata del Gruppo B, sempre indipendentemente dal risultato di Albania-Spagna. Gli Azzurri, infatti, arriverebbero a 4 punti: l'Albania, vincendo con la Spagna, raggiungrebbe a pari merito l'Italia. A quel punto, entrano in gioco gli scontri diretti e sarebbe dunque la Nazionale a passare, dopo il 2-1 contro gli albanesi nella gara d'esordio.

Vince la Croazia

In caso di sconfitta, la situazione diventerebbe più complicata. Il destino degli Azzurri, a quel punto, dipenderebbe dai risultati che arrivano dagli altri campi. Ecco perché.

Sconfitta con la Croazia e l'Albania vince contro la Spagna:

In questo caso, l'Italia finirebbe il girone con soli 3 punti, dietro sia alla Croazia (4 punti) che all'Albania (4 punti) e alla Spagna (6 punti). Concludendo all'ultimo posto, gli Azzurri verrebbero sicuramente eliminati.

Sconfitta con la Croazia e l'Albania non vince contro la Spagna:

Se l'Albania non dovesse vincere contro la Spagna, l'Italia (anche perdendo con la Croazia) chiuderebbe il girone al terzo posto con 3 punti. A questo punto, gli Azzurri potrebbero ancora qualificarsi agli ottavi come una delle quattro migliori terze. Bisogna sperare però che almeno due delle altre terze classificate dei vari gruppi abbiano un punteggio inferiore o una differenza reti peggiore. Ad esempio, l'Ungheria, attualmente terza nel Gruppo A con una differenza reti di -3, potrebbe rappresentare una speranza per l'Italia che, in caso di sconfitta per 1 a 0 con la Croazia, avrebbe una differenza reti di -1. A quel punto, tutto dipenderebbe dai risultati dei prossimi giorni.

I possibili avversari dell'Italia agli ottavi

In caso di secondo posto gli Azzurri di affrontare la seconda classificata del gruppo A negli ottavi di finale. La squadra avversaria, in questo caso, sarebbe la Svizzera, che ha ottenuto il secondo posto grazie al pareggio per 1-1 contro la Germania. Se l'Italia dovesse accedere agli ottavi di finale come una delle migliori terze, il prossimo avversario sarà determinato dalla posizione finale nel torneo delle squadre dei Gruppi E e F: affronteremmo, infatti, la vincintrice di uno di questi due gironi.

Attualmente, ilvede tutte le squadre (Belgio, Romania, Slovacchia, Ucraina) con 3 punti, quindi qualsiasi squadra potrebbe arrivare prima. Se, invece, l'Italia dovesse incontrare la vincitrice del Gruppo F, l'avversario sarebbe di sicuro il