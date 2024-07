Euro 2024, Portogallo-Francia 0-0

Ascolta ora 00:00 00:00

É tutto pronto: Portogallo e Francia si sfidano al Volksparkstadion di Amburgo. Da un lato Cristiano Ronaldo dall'altro Kylian Mbappé: in palio la semifinale di Euro 2024. Chi vince affronta la Spagna, vincitrice sulla Germania 2-1 dopo i tempi supplementari, martedì 9 luglio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il match è visibile dalle ore 21.00 in chiaro su Rai 1 e su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Disponibile anche l'opzione in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro sulla Rai e ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani su Sky.

La diretta

17' - Il Portogallo prova a prendere il sopravvento. Ci prova dalla distanza Bruno Fernandes, il tiro viene da deviato in angolo da Saliba

11' - I lusitani fanno girare il pallone senza grossi ritmi, difficile trovare spazi contro la difesa schierata della Francia

7' - Possesso prolungato del Portogallo, la formazione di Deschamps decide di lasciare la prima mossa agli avversari

4' - Inizio a folate. I portoghesi rispondo subito con Leao, chiuso bene da Upamecano

2' - Partenza aggressiva dei transalpini, intenzionati ad imporre subito ritmi alti al match

1' - Partiti

Roberto Martinez si affida ai titolarissimi, con Ronaldo al centro dell'attacco, assisto da Leao, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Due cambi per Didier Deschamps: Camavinga sostituisce lo squalificato Rabiot. In attacco Kolo Muani prende il posto di Thuram.

Il tabellino

PORTOGALLO (4-2-3-1) - Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. Ct: Roberto Martinez

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Kolo Muani, Mbappé, Griezmann. Ct: Didier Deschamps

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Stadio: Volksparkstadion (Amburgo)