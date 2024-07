Euro 2024, Spagna-Germania 0-0 | Fine primo tempo

Ascolta ora 00:00 00:00

Spagna e Germania si affrontano nel primo quarto di finale in programma di questi Europei. A Stoccarda, la Furie Rosse e la Die Mannschaft si affrontano da imbattute, dopo aver chiuso al primo posto i rispettivi gironi e da regine del campionato Europeo, avendo sollevato il trofeo tre volte ciascuna. Gli uomini di De La Fuente arrivano a questa gara con quattro vittorie in quattro partite disputate: dopo la conquista del gruppo B a discapito di Italia, Croazia e Albania, agli ottavi gli spagnoli sono imposti per 4-1 sulla Georgia. I padroni di casa, invece, hanno vinto le prime due gare del girone A contro Scozia e Ungheria per poi pareggiare la terza sfida contro la Svizzera, agli ottavi, invece, agevole la vittoria per 2-0 contro la Danimarca. Diciassette i precedenti fra le due nazionali, con cinque vittorie spagnole, sei tedesche e sei pareggi. L’ultima sfida è avvenuta nel 2022, durante i Mondiali in Qatar: 1-1 il finale grazie alle reti di Morata e Fullkrug.

Le scelte dei due allenatori

Luis De La Fuente schiera il miglior undici a sua disposizione, confermando gli stessi titolari che hanno sconfitto la Georgia agli ottavi. Per Julian Nagelsmann, invece, due cambi di formazione rispetto agli ottavi contro la Danimarca: fuori Schlotterbeck e Andrich, dentro Tah ed Emre Can.

Primo tempo

1' - Spagna subito pericolosa: Cucurella recupera su Emre Can, palla a Nico Williams che immediatamente gira in mezzo per Morata che a sua volta fa la sponda per Pedri, il rasoterra violento del centrocampista del Barcellona è centrale e non spaventa Neuer.

14' - Yamal da punizione prova a sorprendere Neuer ma la sua conclusione finisce fuori di poco. L'esterno offensivo del Barcellona dal limite col sinistro, infatti, ha tentato la soluzione rasoterra sotto la barriera ma il suo piattone non desta preoccupazione all'estremo difensore del Bayern Monaco.

21' - SI affaccia pericolosamente la Germania dalle parti di Unai Simon con Havertz: dopo una deliziosa palla di Kroos per Kimmich, il terzino alza lo sguardo e pesca l'attaccante dell'Arsenal a centro area che stacca più in alto di tutti ma la sua conclusione è sia debole che centrale e il portiere del Bilbao blocca senza affanni.

35' - Ancora Havertz pericoloso: lancio lunghissimo di Rudiger che confonde Le Normand, l'attaccante ex Chelsea stoppa di petto, controlla a seguire ed entrando in area spara rasoterra, Unai Simon blocca in due tempi.

36' - Bellissima azione della Spagna nello stretto: Cucurella per Dani Olmo che con la coda dell'occhio vede Nico Williams e lo manda davanti a Neuer, l'esterno dell'Athletic Bilbao salta KImmich ma al momento della conclusione si fa ipnotizzare da Neuer.

39' - Ancora pericolosi gli spagnoli con Olmo. Havertz perde palla a centrocampo, Cucurella recupera e serve il centrocampista del Lipsia che dopo un rapido controllo fa partire un missile dai trenta metri sul quale Neuer interviene ma non trattiene, sulla ribattuta Morata non è veloce nel ribadire a rete e la difesa tedesca riesce a spazzare.

45+2' - Si chiude la prima frazione dopo 2' di recupero, Spagna e Germania vanno al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo di elevatissima qualità ma senza grandissime occasioni da segnalare.

Secondo tempo

Il tabellino

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurellla; Pedri (8' Olmo), Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raym; Emre Can, Kroos; Sané, Gundogan, Musiala; Havertz:

: Julian Nagelsmann

Marcatori: _

Ammoniti: Rudiger (G), Raum (G), Le Normand (S)

Espulsi: _

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)