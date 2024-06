Euro 2024, la Romania supera a sorpresa l'Ucraina e trova i primi tre punti

Ascolta ora 00:00 00:00

La Romania debutta con una vittoria e supera 3-0 l'Ucraina, all'Allianz Arena di Monaco, nel primo match del Gruppo E di Euro 2024. Tutto facile per la nazionale guidata da Iordanescu, che sblocca il risultato al 29' con una conclusione all'incrocio dei pali di Nicolae Stanciu, dopo un errato disimpegno di Lunin. Nella ripresa è l'empolese Ravzan Marin a siglare il raddoppio, complice ancora un'indecisione di Lunin. L'Ucraina non c'è più e i rumeni trovano il tris con Denis Dragus. Con questa vittoria la Romania sale a 3 punti nel girone, in attesa di Belgio-Slovacchia in programma alle 18.

Il commento

La prima sorpresa del torneo arriva dunque dall'Allianz Arena. Protagonista in negativo di una pessima Ucraina è Lunin, autore di due errori sui primi due gol. I ragazzi di Iordanescu si dimostrano estremamente solidi in difesa e letali in contropiede. Nonostante il divario tecnico sulla carta, sin dal primo tempo la Romania incarta tatticamente il piano gara di un Ucraina troppo compassata e prevedibile. Gli uomini di Rebrov, infatti, faticano nell'impensierire la ben piazzata retroguardia romena: Sudakov, Mudryk e Tsygankov in più di un occasione si perdono in un bicchiere d'acqua, giocando troppo da solisti. Dall'altra parte, la Romania disputa una gara su buoni ritmi e approfitta al meglio delle incertezze avversarie.

Primo tempo

L'Ucraina prova a fare la partita mentre la Romania aspetta rintanata nella sua area. All'8' la prima potenziale occasione capita sui piedi di Tsygankov, la sua conclusione viene rimpallata dalla difesa avversaria. I rumeni rispondo subito con Coman che non impensierisce Lunin. I ritmi sono piuttosto bassi e non ci sono occasioni da gol. Al 24' Dovbyk si libera al limite dell'area ma tira altissimo. Alla mezz'ora la Romania passa a sorpresa. Errore in disimpegno di Lunin, intercettato da Man, il pallone finisce a Stanciu che spedisce il pallone nel sette. L'Ucraina accusa il colpo poi reagisce. Al 37' Mudryk al volo rimette la palla in mezzo, sulla traiettoria si trova Stepanenko che non riesce a controllare. Il gol di vantaggio ha dato fiducia alla Romania. Man rientra sul destro e calcia a giro, la palla sfiora il palo con Lunin immobile.

Secondo tempo

L'Ucraina riparte subito all'attacco ma al 53' è la Romania ad andare ancora in gol. La palla arriva a Ravzan Marin, che partire un rasoterra che finisce nell'angolino basso con evidenti responsabilità di Lunin. Passano quattro minuti e i rumeni trovano il tris. Man è imprendibile sulla destra e serve Dragus, che da due passi mette in rete. Dopo un consulto al Var per possibile fuorigioco il gol viene convalidato. Rebrov prova il tutto per tutto e manda in campo Yaremchuk e Yarmolenko. Le occasioni però latitano. Al 77' ci prova dalla distanza, Nita si oppone in volo e blocca la sfera. L'Ucraina prova gli ultimi attacchi. All'84' lancio preciso di Dobvyk per Mudryk, che controlla in corsa ma calcia alto sopra la traversa. La formazione di Rebrov non crea più occasione. La Romania chiude tutti i varchi e blinda la porta fino alla fine.

Il tabellino

ROMANIA (4-1-4-1) - Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin (75' Rus); Man (62' Hagi), R. Marin, Stanciu (87' Racovitan), Coman (62' Mihaila); Dragus (75' Puscas). Ct: Edward Iordanescu

UCRAINA (4-2-3-1) - Lunin; Konoplia (72' Tymchuk), Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko (64' Yaremchuk); Tsygankov (67' Yarmolenko), Sudakov (83' Malinovskyi), Mudryk; Dovbyk. Ct: Serhiy Rebrov

Marcatori: Stanciu (R) 29', R. Marin (R) 53', Dragus (R) 57'

Ammoniti: Konoplia (U), R. Marin (R)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Stadio: Allianz Arena (Monaco di Baviera)