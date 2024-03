Eurolega, l'Olimpia Milano domina il Monaco e torna in gioco per i playoff

Grande vittoria in trasferta per l'Olimpia Milano nel 30° turno della regular-season di Eurolega. La squadra di coach Messina, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, sfodera una delle migliori prestazioni stagionali e vince in casa del Monaco per 98-80, contro una delle squadre più in forma della competizione, reduce da una striscia di otto vittorie di fila. Mirotic è il migliore con 21 punti, davanti a Maodo Lo (15), delude Mike James: solo 10 punti per il top-scorer dell'Eurolega.

Un'impresa che riaccende l'obbiettivo play-in (una sola partita di distanza dal 10° posto). In questa disperata rincorsa non ci sarà però l'ex guardia dei Chicago Bulls Denzel Valentine, annunciato nella giornata di ieri. L'americano però potrà giocare solo in Serie A, visto che il mercato in Eurolega è già chiuso. Almeno ervirà a far rifiatare i migliori in campionato. Tra due giorni al Forum di Assago servirà una versione simile dell'Olimpia per battere anche il Fenerbahce di Jasikevicius. Obbligatoria un'altra vittoria.

La partita

Grande impatto della coppia Melli-Mirotic, mentre Monaco si affida su Loyd, che segna i primi 10 punti della squadra. Milano chiude avanti il primo quarto con sette punti di vantaggio (20-27) mandando sette uomini a segno. I padroni di casa reagiscono con un parziale di 7-0. Poi si accende Maodo Lo, autore di 10 punti in pochi minuti. L'ex Mike James non brilla. Ci pensa allora Kemba Walker, che segna 10 punti con ottime percentuali (2/2 da 2 e 2/3 da 3). La squadra di Obradovic soffre troppo in difesa. Milano va a nozze e segna 58 punti in un tempo, chiudendo a +14 all'intervallo (44-58).

All'inizio del terzo quarto arriva anche il principe Alberto, ma è l'EA7 che continua a dominare fino al 48-66. Dopo un timeout Monaco comincia a difendere e accorcia il divario con i punti di Okobo, Diallo e Blossomgame. All'inizio dell'ultimo quarto lo svantaggio scende sotto la doppia cifra (67-76). A quel punto sale in cattedra Mirotic. Monaco perde di nuovo fiducia in difesa e scivola sul 70-83. L'EA7 usa il cronometro in suo favore e guadagna diversi falli. Per una volta la gestione del finale è senza affanni e vale il netto successo 80-98. La migliore Olimpia della stagione può credere ancora ai playoff.

Il tabellino

MONACO - Okobo 9, Loyd 14, Blossomgame 9, Brown, Diallo 17, Cornelie n.e., Jaiteh, Walker 10, Motiejunas 4, Ouattara 3, Hall 4, James 10. Coach: Sasa Obradovic

OLIMPIA MILANO - Lo 15, Poythress n.e., Bortolani, Tonut 13, Melli 10, Napier 8, Flaccadori, Hall 14, Shields 10, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 7. Coach: Ettore Messina