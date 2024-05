Europa League, Atalanta - Marsiglia 1-0: Lookman porta avanti la Dea | DIRETTA

É tutto pronto per il secondo atto della semifinale di Europa League tra Atalanta e Marsiglia, con i nerazzurri a un passo dalla storica finale. Al Gewiss Stadium si riparte dall’1-1 del Velodrome, dai gol di Scamacca e Mbemba, chi vince affronterà una tra Roma e Bayer Leverkusen, a Dublino mercoledì 22 maggio. Arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano. La partita verrà trasmessa sia su DAZN, sia su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La telecronaca di DAZN è affidata a Stefano Borghi, mentre le voci di Sky sono quelle di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.

La diretta

FINE PRIMO TEMPO

Dominio Atalanta in tutta la prima frazione. I nerazzurri colpiscono un palo con De Ketelaere e poi una traversa con Scamacca. Sblocca la gara Ademola Lookman con un tiro angolato. I nerazzurri sfiorano il raddoppio in più occasioni, trovando un super Pau Lopez. Marsiglia fino ad ora mai pericoloso in avanti.

43' - I bergamaschi continuano a dominare sulle fasce. Discesa irresistibile di Zappacosta sulla destra, l'esterno sceglie la conclusione personale invece di crossare. Palla sull'esterno della rete

36' - Ancora Atalanta vicina al gol. Stavolta è De Ketelaere a tu per tu con Pau Lopez a sprecare una grande occasione. Serata di grazia per il portiere spagnolo, che tiene in piede la formazione francese

34' - La squadra di Gasperini è una furia e prova a chiudere la partita. Sfortunato Lookman che scivola al momento del tiro, poi calcia in porta Koopmeiners. Respinge di pugno Pau Lopez

30' - Gol Atalanta. De Ketelaere lancia in profondità Lookman che manda fuori tempo Mbemba e batte Pau Lopez con un tiro ben angolato

24' - Dea vicinissima al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner di De Ketelaere, Scamacca calcia forte e colpisce la traversa, sulla ribattuta Pau Lopez si supera sul colpo di testa di De Ketelaere

21' - Quando attaccano i nerazzurri sono sempre pericolosi. Accelerazione bruciante di De Ketelaere che salta Balerdi e mette in mezzo, Gigot libera

16' - Occasione per Scamacca. Il centravanti nerazzurro, su imbucata di De Ketelaere, ci prova da posizione defilata, ma non trova lo specchio della porta

12' - Si vede il Marsiglia. Perde palla in uscita l'Atalanta, Aubameyang scappa via in contropiede, decisivo l'intervento difensivo di Hien

6' - Atalanta vicina al gol. Percussione centrale di Koopmeiners, la palla finisce a De Ketelaere che prova ad aggirare Pau Lopez e va al tiro. Il pallone finisce sul palo

3' - Sull'altra fascia sgroppata di De Ketelaere. Il cross dell'ex Milan viene chiuso da Kondogbia

2' - Inizio aggressivo dell'Atalanta. Prima iniziativa a sinistra di Lookman, contenuto da Mbemba. Poi va al cross libera l'area di rigore Balerdi

1' - Partiti

Gasperini schiera il tridente formato da De Keteleare, Scamacca e Lookman e con Koopmeiners in mezzo al campo al fianco di Ederson. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri, mentre De Roon è il braccetto di destra in una difesa composta anche da Hien e Djimsiti. Tra i pali confermato Musso.

Gasset sceglie la difesa a tre con Mbemba, Gigot e Balerdi davanti a Pau Lopez. Sugli esterni spazio Clauss e Merlin. In mezzo al campo tocca nuovamente al trio Kondogbia, Veretout e Harit. Davanti Aubameyang verrà affiancato da Ndiaye.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3) - Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Keteleare, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MARSIGLIA (3-5-2) - Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Merlin; Ndiaye, Aubameyang. Allenatore: Jean-Louis Gasset

Marcatori: Lookman (A) 30'

Ammoniti:

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)