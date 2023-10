Europa League, la Roma ospita il Servette all'Olimpico: chi gioca e dove vederla in tv

La Roma continua il suo cammino europeo. I giallorossi affrontano il Servette all'Olimpico - giovedì 5 ottobre alle ore 21.00 - nella sfida del Gruppo G, valida per la seconda giornata di Europa League.

È la prima volta che le due squadre si affrontano nelle coppe europee. Si trovano però tre precedenti risalenti agli anni 60', tutti vinti dalla Roma nelle sfide giocate a Ginevra nella Coppa delle Alpi. I giallorossi hanno vinto sei delle sette precedenti partite casalinghe contro squadre svizzere, ad eccezione della sconfitta per 1-3 contro il Basilea in Champions League nell'ottobre 2010. Il Servette non ha mai giocato contro club italiani in campo internazionale.

Il momento delle squadre

La squadra di Josè Mourinho cerca conferme in Europa, dopo la vittoria in campionato contro il Frosinone che ha riportato serenità in tutto l'ambiente. Al momento i giallorossi hanno tre punti in classifica, grazie alla vittoria esterna sul campo dello Sheriff Tiraspol. Un'altra vittoria consentirebbe alla Roma di indirizzare a proprio favore il cammino nel girone, prima della doppia sfida contro lo Slavia Praga, decisiva per il primo posto. A quel punto Lukaku e compagni potrebbero concentrarsi sul campionato, dove con tre sconfitte hanno già perso contatto dalle posizioni di testa.

All'Olimpico arriva il Servette. La squadra di Ginevra è il terzo club più vincente di Svizzera (dopo Basilea e Grasshoppers) con 17 titoli conquistati ed è una formazione di buona tradizione. Nelle sue fila chiuse la carriera Karl-Heinz Rummenigge a fine anni '80. Reduce da un ottimo campionato la scorsa stagione, chiuso al secondo posto dietro lo Young Boys, quest'anno ha iniziato male la stagione ed occupa l'ottava posizione nella Super League. Nell'ultima partita ha vinto in casa contro il Losanna. Mentre nella prima sfida in Europa League è stato sconfitto tra le mura amiche contro lo Slavia Praga.

Le ultime dai campi

Ancora fuori Smalling, Llorente e Renato Sanches (che tornerà dopo la sosta). Un'emergenza in difesa che impone la conferma di Cristante come centrale difensivo: insieme a lui Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Sulle fasce spazio dall'inizio a Karsdorp e Zalewski, fiducia in regia a Paredes affiancato da Bove e dal ritrovato Aouar. Possibile riposo per Pellegrini così come Dybala ma non Lukaku: il belga partirà dall'inizio insieme a Belotti in attacco, reparto dove potranno ritagliarsi spazio anche El Shaarawy e Azmoun.

Convocato il portiere-capitano Frick, ma dovrebbe giocare ancora Mall. Non convocato Onguéné e non al meglio Rouiller, si candidano dall'inizio i centrali Vouilloz e Severin. Sulle fasce Bolla e Mazikou, in mezzo al campo resta la coppia Douline-Cognat. Qualche dubbio sugli esterni, dove il 2003 Antunes potrebbe essere schierato in attacco lasciando spazio a Kutesa e Stevanovic. Davanti intoccabile Bedia, 27enne ivoriano già a segno 8 volte tra tutte le competizioni. Le alternative in attacco restano Crivelli e Guillemenot.

Le probabili formazioni

ROMA (3-5-2) - Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. Allenatore: Josè Mourinho

SERVETTE (4-4-2) - Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. Allenatore: René Weiler

Arbitro: Igor Pajac (CRO)

Dove vedere la partita

Roma-Servette sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky. Nel primo caso bisognerà connettersi all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TimVision Box.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sarà Stefano Borghi a commentare le immagini del match in diretta per DAZN. Su Sky, invece, telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.