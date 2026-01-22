Europa League, tifosi tedeschi presi a sprangate durante l'agguato in un pub: paura per Roma-Stoccarda

Le locali forze dell'ordine avevano già lanciato l'allarme nelle scorse ore, quando si era diffusa la notizia dell'arrivo nella Capitale di un migliaio di tifosi tedeschi sprovvisti di biglietto per assistere all'incontro di Europa League tra Roma e Stoccarda in programma stasera alla Stadio Olimpico.

I 3.500 tagliandi messi a disposizioni della squadra ospite erano andati esauriti in poche ore, ma il numero delle richieste aveva superato di gran lunga, circa del doppio, questa cifra, creando fin da subito preoccupazione per l'ordine pubblico. E tutto questo anche perché gli ultras dello Stoccarda erano balzati agli "onori" della cronaca per le intemperanze di cui si erano resi protagonisti lo scorso anno in occasione dei match contro il Psg e il Basilea. A tutto ciò si aggiunge anche la preoccupazione derivante da quanto accaduto pochi giorni fa, quando i supporter giallorossi e i tifosi della Fiorentina si erano scontrati lungo l'autostrada A1 alle porte di Bologna.

Purtroppo il forte timore che potessero verificarsi degli incidenti si è concretizzato nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, quando un gruppo di ultras teutonici è stato aggredito in un pub di Trastevere. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, una quarantina di persone ha teso un agguato ai supporter dello Stoccarda, ferendone due. Uno di essi, colpito con una spranga di ferro, ha riportato delle lesioni alla spalla che lo hanno costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre l'altro se l'è cavata con qualche abrasione.

"Improvvisamente, sono comparsi dai 40 ai 50 individui mascherati, alcuni con caschi da motociclista, lanciavano anche bottiglie" , ha raccontato ai poliziotti intervenuti sul posto un testimone. "Sono riuscito a malapena a trascinare la mia ragazza dentro il bar. La cosa più grave è che la polizia non si è vista" , ha aggiunto. Questo episodio non ha fatto altro che incrementare il livello di allerta, per cui stasera la presenza di forze dell'ordine all'esterno e all'interno dell'Olimpico sarà ulteriormente rafforzata rispetto al previsto.

Poco prima, comunque, i tedeschi non avevano fatto nulla per evitare di far salire la tensione, sfilando in massa in città al grido di "Roma, Roma vaff****lo" e con cori inneggianti il fascismo. Se poi si aggiunge che all'interno dei sette pullman fermati per dei controlli nella mattinata di ieri alla barriera di Roma Nord erano state rinvenute aste di metallo e bottiglie, è possibile comprendere il perché di tanta preoccupazione da parte delle forze dell'ordine ancor prima dell'agguato avvenuto in serata.

I tifosi giallorossi, già

finiti nel mirino dell'Uefa per gli episodi con Bilbao e Nizza, dovranno fare attenzione, visto che dopo il divieto di trasferte fino a fine campionato, potrebbero incappare in ulteriori sanzioni anche a livello europeo.