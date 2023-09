Europei 2024, l'Italia rischia gli spareggi: ecco come evitarli

Il deludente pareggio maturato dopo l'incontro disputato ieri, sabato 9 settembre, dall'Italia contro la Macedonia del Nord complica ulteriormente la strada degli azzurri verso i Campionati Europei di Germania 2024.

Percorso in salita

Un cammino che si era messo fin da subito in salita a causa della cocente sconfitta interna subita contro l'Inghilterra nella partita di esordio del Gruppo C: lo scorso 23 marzo, infatti, l'undici allora guidato in panchina dal neo ct della nazionale saudita Roberto Mancini perse il match disputato allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli col risultato di 1-2.

L'inatteso pareggio strappato dall'Ucraina alla nazionale inglese, che fino a ieri dominava il Gruppo C a punteggio pieno, ha reso ancora più problematica la situazione, dato che i nostri prossimi avversari hanno raggiunto quota 7 punti, piazzandosi subito dietro l'undici guidato da Gareth Southgate. E proprio contro l'Ucraina l'Italia si giocherà tutto nella partita in programma il prossimo martedì 12 settembre allo Stadio San Siro di Milano, tenendo conto del fatto che saranno le prime due squadre del girone ad accedere direttamente ai Campionati Europei di Germania 2024.

La classifica

Come detto, a guidare il Gruppo C c'è la nazionale inglese (13 punti), che ha vinto ben 4 delle 5 partite fin qui disputate, pareggiando ieri contro la seconda in classifica. Segue a quota 7 punti, ma con una partita in meno rispetto alla capolista, l'Ucraina, che, dopo aver perso nel match di esordio contro l'11 di Southgate, ha vinto sia con la Macedonia del Nord che con Malta, portando infine a casa ieri un importante pareggio proprio nello scontro al vertice. Seguono a quota 4 l'Italia (3 partite disputate) e la Macedonia del Nord (4 partite disputate): gli azzurri hanno vinto solo contro Malta, così come la Macedonia del Nord, che ha perso con entrambe le prime della classe. Fanalino di coda del girone proprio Malta, che ha perso tutte e 4 le partite finora disputate.

Il regolamento

Considerando il fatto che solo due squadre accederanno direttamente al torneo, resta da stabilire quali sono i criteri che saranno presi in esame in caso di parità di punteggio per determinare chi sarà davanti e chi dietro. In primis il maggior numero di punti negli scontri diretti, a seguire la miglior differenza reti negli scontri diretti e infine il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti. Se anche con questi tre criteri due o più squadre dovessero risultare ancora allo stesso livello, si procederà ad applicare gli stessi punti esclusivamente per le partite tra queste squadre.

Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente, verranno applicati altri 7 criteri: miglior differenza reti totale, maggior numero di reti realizzate in totale, maggior numero di reti realizzate complessivamente in trasferta, maggior numero di vittorie, maggior numero di vittorie in trasferta, miglior condotta Fair play (1 punto per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione diretta o doppia ammonizione nella stessa partita) e infine migliore posizione nella classifica generale della Uefa Nations League 2022-2023.

Ripescaggi

Le porte per Germania 2024 si potrebbero aprire tuttavia anche per alcune squadre che raggiungeranno il terzo posto nel proprio girone: ci sono solo 3 posti a disposizione e ben 12 compagini nazionali a contenderseli. Se quindi, malauguratamente, l'Italia non dovesse raggiungere almeno il secondo posto del Girone C e qualificarsi in modo diretto, avrebbe ancora una chance, vale a dire quella dei playoff, che saranno garantiti agli azzurri dalla presenza tra le prime quattro della Nations League.

Dodici nazionali, senza teste di serie, effettueranno i ripescaggi attraverso la stessa formula che ha determinato la qualificazione agli ultimi Mondiali, con tre raggruppamenti da quattro squadre che disputeranno due partite secche, semifinale e finale. Il ricordo dell'ultima esperienza azzurra è ancora traumatico, quindi evitare lo spareggio sarebbe decisamente auspicabile.