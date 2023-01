Gli eventi sportivi (più attesi) del 2023 da segnare in calendario

Il 2023 è appena iniziato e sarà un ricco anno di eventi sportivi. Partendo dal calcio, dopo il Mondiale in Qatar, sono ripartiti tutti i campionati tra cui quello italiano il 4 gennaio che terminerà il 4 giugno. Nel mezzo ci saranno le coppe europee con Champions, Europa e Conference League. La finale di Champions si disputerà sabato 10 giugno a Istanbul (stadio Ataturk Olympic Stadium), mentre quella di Europa League e di Conference si disputeranno rispettivamente il 31 maggio a Budapest alla Puskas Arena Park e il 7 giugno 2023 in Repubblica Ceca (Eden Arena). Il Mondiale di calcio femminile si terrà in Nuova Zelanda tra tra il 20 luglio e il 19 agosto

Tennis

Dai primi di gennaio si giocherà fino a fine novembre come di consueto. Il primo torneo del Grande Slam è alle porte: gli Australian Open, infatti, andranno di scena tra il 16 e il 29 gennaio. Il Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi, si giocherà tra il 28 maggio e l'11 giugno mentre Wimbledon, il torneo più antico del circuito, si giocherà tra il 3 e il 16 luglio. Infine, a Flushing Meadows (US Open) si giocherà tra il 28 agosto e il 10 settembre. Il Master 1000 di Roma, al Foro Italico, si giocherà invece tra il 10 e il 21 maggio. Le Atp Finals di Torino tra il 12 e il 19 novembre.

Ciclismo

Il 2023 sarà un altro grande anno legato al ciclismo: dal 6 al 28 maggio si correrà il Giro d'Italia, mentre il Tour de France prenderà il via in estate tra il primo e il 23 luglio. Infine, la Vuelta di Spagna si correrà tra fine agosto e settembre (26 agosto-17 settembre).

Sci

La stagione di sci è ovviamente già iniziata tra novembre e dicembre del 2022 e terminerà nel marzo del 2023. A partire da domani, venerdì 13 gennaio dove si correrà a Wengen in Svizzera (SuperG). L'ultima gara sarà il 19 marzo ad Andorra. Di mezzo i mondiali di sci che si disputeranno in Francia, a Courchevel/Méribel, tra il 6 e il 19 febbraio. Di seguito il calendario completo:

13 gennaio Wengen - Svizzera, Lauberhorn SG

14 gennaio Wengen - Svizzera, Lauberhorn DH

15 gennaio Wengen - Svizzera, Männlichen/Jungfrau SL

20 gennaio Kitzbühel - Austria, Streif DH

21 gennaio Kitzbühel - Austria, Streif DH

22 gennaio Kitzbühel - Austria, Ganslern SL

24 gennaio Schladming - Austria, Planai SL

28 gennaio Garmisch-Partenkirchen - Germania, Kandahar DH annullata

29 gennaio Garmisch-Partenkirchen - Germania, Kandahar GS annullata

4 febbraio Chamonix - Francia, La Verte des Houches SL

25 febbraio Palisades Taohe - Stati Uniti Red Dog GS

26 febbraio Palisades Taohe - Stati Uniti Red Dog SL

3 marzo Aspen Stati Uniti - Ruthie's Run SG

4 marzo Aspen Stati Uniti -Ruthie's Run DH

5 marzo Aspen Stati Uniti - Ruthie's Run DH

11 marzo Kranjska Gora - Slovenia Podkoren GS

12 marzo Kranjska Gora - Slovenia Podkoren GS

15 marzo Soldeu Andorra - Aliga DH

16 marzo Soldeu Andorra - Aliga SG

18 marzo Soldeu Andorra - Avet GS

19 marzo Soldeu Andorra - Avet SL

Motori

Per quanto riguarda Formula 1 e Motogp sarà un 2023 intenso con i tifosi della Ferrari che si augurano di poter esultare dopo anni di vacche magre.

Di seguito il calendario completo della Formula Uno:



3-5 marzo Bahrain - Sakhir

17-19 marzo Arabia Saudita - Gedda

30 marzo-2 aprile Australia - Melbourne

14-16 aprile Da assegnare Da assegnare

28-30 aprile Azerbaijan - Baku

5-7 maggio Florida - Miami

19-21 maggio Emilia Romagna - Imola

26-28 maggio Monaco - Monte Carlo

2-4 giugno Spagna - Montmeló

16-18 giugno Canada- Montréal

30 giugno-2 luglio Austri - Spielberg

7-9 luglio Gran Bretagna - Silverstone

21-23 luglio Ungheria - Mogyoród

28-30 luglio Belgio - Spa-Francorchamps

25-27 agosto Olanda - Zandvoort

1-3 settembre Italia - Monza

15-17 settembre Singapore - Marina Bay

22-24 settembre Giappone - Suzuka

6-8 ottobre Qatar - Lusail

20-22 ottobre Stati Uniti - Austin

27-29 ottobre Città del Messico - Città del Messico

3-5 novembre San Paolo - Interlagos

16-18 novembre Las Vegas - Las Vegas

24-26 novembre Abu Dhabi - Yas Marina



Il calendario della Motogp 2023



26 marzo Portogallo - Portimao

2 aprile Argentina -Termas de Rio Hondo

16 aprile Stati Uniti - Austin

30 aprile Spagna - Jerez

14 maggio Francia - Le Mans

11 giugno Italia - Mugello

18 giugno Germania - Sachsenring

25 giugno Olanda - Assen

9 luglio Kazakistan - Sokol

6 agosto Gran Bretagna - Silverstone

20 agosto Austria - Spielberg

3 settembre Spagna - Barcellona

10 settembre San Marino - Misano

24 settembre India - Buddh

1 ottobre Giappone - Motegi

15 ottobre Indonesia - Mandalika

22 ottobre Australia - Phillip Island

29 ottobre Thailandia - Buriram

12 novembre Malesia - Sepang

19 novembre Qatar - Losail

26 novembre Spagna - Valencia

Altri sport

Per quanto riguarda la pallavolo ci saranno gli Europei maschili e femminili. Quelli femminili dal 15 agosto al 3 settembre, con i quattro paesi ospitanti che saranno Belgio, Italia, Estonia e Germania. Quello maschile, invece, si disputerà più avanti, tra il 28 agosto e il 16 settembre. L’Italia, campione uscente, sarà una delle quattro nazioni organizzatrici ed ospiterà la Final Four del torneo a Bologna. La fase italiana si svolgerà in cinque diverse sedi. L'atteso Superbowl di football americano si disputerà il 12 febbraio. Dall'8 settembre al 21 ottobre si giocherà invece il Mondiale di rugby, in Francia. Tra il 19 e il 27 agosto a Budapest, Ungheria, si disputeranno invece i Mondiali di atletica leggera.