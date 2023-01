Fantacalcio 2023, la guida e i consigli: ecco su chi puntare

Sei un amante del fantacalcio? Allora non sei il solo. Ormai da decenni il gioco più famoso sul campionato italiano spopola tra gli appassionati di calcio di ogni età. Difficile trovare qualcuno che non ne faccia almeno uno, anzi addirittura moltissimi partecipano a più leghe contemporanemante, una per ogni gruppo di frequentazione (amici, colleghi o compagni di classe). Del resto cosa c'è di più bello di essere allo stesso tempo presidenti e allenatori di una squadra di calcio? Cosa c'è di più eccitante di acquistare i propri calciatori preferiti, metterli insieme e poi sfidare i propri amici?

Solo fortuna o anche strategia?

Di sicuro servono competenza, intuito ma soprattutto tanta fortuna. Per vincere al fantacalcio (o almeno essere competitivo) devi provare ad assicurarti i migliori (o quelli più congeniali al gioco) o anche essere bravo a scoprire nuove sorprese. Questo è il periodo dell'asta di riparazione. Serve a completare la rosa e ad acquistare i calciatori che arrivano nel mercato gennaio. Di solito i giochi si decidono nella prima asta, è lì che non sono ammessi errori o distrazioni. A questo proviamo a creare una rosa competitiva per un fantacalcio a dieci partecipanti, seguendo le regole consuete: bisogna acquistare 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti con 500 fantamilioni da spendere.

Portieri

Possiamo iniziare l'asta. La scelta dei portieri è molto importante, guai a sceglierne uno di una squadra piccola oppure che abbia davanti una difesa colabrodo, potresti pentirtene amaramente. Se scegli il portiere singolo, allora non ci sono dubbi prendi Mike Maignan del Milan. Nella passata stagione, il portiere francese è stato il migliore per prestazioni individuali. Assicura un rendimento altissimo ed è sempre molto difficile segnarlo. L'unica pecca? Al momento è infortunato, assicurati prima sulla data del suo rientro in campo e poi non fartelo scappare. Se devi acquistare la squadra con tutti i suoi portieri, allora meglio Alex Meret del Napoli, è quello che ha subito meno gol. Qualora non scendesse in campo lui, puoi schierare la sua riserva e dormire sonni tranquilli, visto che gli azzurri hanno subito solo 14 gol. Come secondo puoi optare per Guglielmo Vicario dell'Empoli, un portiere in grandissima ascesa, fortissimo tra i pali, talvolta da schierare anche da titolare. Un ottimo terzo, con poca spesa e ottima resa, può essere invece Wladimiro Falcone del Lecce, bella rivelazione dei salentini guidati da Baroni.

Difensori

Ora passiamo alla difesa. Molto spesso questo reparto viene trascurato, un errore da non commettere. Soprattutto se nella tua lega, si usa il modificatore. Di cosa si tratta? In pratica se schieri almeno la difesa a 4, e la media dei migliori tre voti del reparto più quello del portiere, è uguale o superiore a 6, ottieni punti di bonus. Facile no? In questo caso è opportuno scegliere giocatori che possono facilmente portare bonus, quindi laterali offensivi oppure qualche centrale con il vizio del gol. Ecco due da non farsi assolutamente sfuggire: Theo Hernandez del Milan, una spina nel fianco di ogni difesa e poi l'interista Federico Dimarco, che con il suo sinistro magico porta gol e tanti assist. Per completare la scelta dei titolari, possiamo guardare a due profili, che assicurano rendimento e qualche gol: Kim min-jae, la più grande rivelazione della stagione tra i difensori e Chris Smalling della Roma, che sta ritrovando il vecchio smalto. Adesso la difesa è veramente a posto con quattro titolari fortissimi. Per completare i quattro slot rimanenti, ti consiglio pescare in squadre non di prima fascia, per contenere la spesa. Puoi trovare difensori a basso prezzo ma con ottimo rendimento e che soprattutto per le loro caratteristiche possono portare bonus con gol oppure assist. Ecco i nomi: gli esterni a tutta fascia Emil Holm (Spezia) e Josh Doig (Hellas Verona), Federico Baschirotto (Lecce), centrale dall'ottimo rendimento e Fabiano Parisi (Empoli), terzino di spinta dal piede molto educato.

Centrocampisti

Siamo a metà asta. Il centrocampo è un settore fondamentale e pertanto va costruito con grande abilità. Il primo consiglio è quello di cercare centrocampisti offensivi, escludendo quindi quelli dalle caratteristiche difensive, che spesso incorrono in cartellini. Consultando la lista-giocatori puoi notare come molti di quelli schierati sulla linea d'attacco, per il gioco vengono considerati dei centrocampisti. Conviene provarne ad acquistare quanti più possibile. Poi meglio puntare su quattro titolarissimi, in modo da poter alternare a seconda delle situazione il centrocampo a 3 oppure a 4. Il primo nome sul taccuino è il georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, al primo anno in Serie A e protagonista di un impatto devastante nel nostro campionato. Ovviamente saranno in tanti a volerlo, ma puoi stare sicuro che anche strapparlo ad un prezzo alto ne vale la pena. Un altro su cui puntare forte è Mattia Zaccagni della Lazio, che sta esaltando le sue caratteristiche da esterno d'attacco grazie al gioco di Sarri. Con questi due il centrocampo è a posto. Il terzo acquisto può essere Hakan Calhanoglu dell'Inter, che da quando è allenato da Inzaghi è diventato un centrocampista totale. Assist, calci piazzati e rigori, è davvero perfetto per il fantacalcio. Come ultimo titolare scegli l'olandese dell'Atalanta, Teun Koopmeiners, cresciuto tantissimo in questo anno e mezzo con l'Atalanta. Può agire arretrato o più avanzato, si inserisce ha un bel tiro e a volte tira anche i rigori, è un altro colpo da non lasciarsi sfuggire. Per completare il reparto conviene guardare anche in questo caso alle squadre medio piccole purchè questi centrocampisti possano portare bonus. A questo proposito: Matteo Pessina (Monza), rendimento alto, qualche gol e (spesso) rigorista, Gabriel Strefezza (Lecce), imprevedibile ed estroso, Riccardo Orsolini (Bologna), esterno mancino e rigorista quando manca Arnautovic. Per l'ultimo slot merita una menzione speciale Tommaso Baldanzi, trequartista ventenne dell'Empoli, che sta mostrando le sue immense qualità.

Attaccanti

Eccoci giunti al momento decisivo. Con l'asta degli attaccanti servono lucidità, concentrazione e soprattutto tieni pronta la calcolatrice, per controllare rapidamente i crediti a disposizione. Il primo consiglio è quello di puntare ad un grande attaccante, meglio se milita in una delle squadre in lotta per lo scudetto, scegli quello che ritieni possa diventare il capocannoniere del campionato. Da questa scelta dipende un po' l'esito del fantacalcio. Proprio per questo vanno presi in considerazione vari fattori, come il rendimento generale della squadre oppure anche i possibili infortuni (ma su quello forse è meglio fare gli scongiuri). Il primo nome su cui puntare è Victor Osimhen, al momento capocannoniere del campionato, che oltre a concretizzare il gioco sfavillante del Napoli, quest'anno è diventato molto più incisivo sotto porta. È lui il bomber consigliato per il fantacalcio. Accanto ad Osimhen sarebbe perfetto un altro nigeriano, Ademola Lookman dell'Atalanta, autentica sorpresa della stagione. Da quando ha cominciato a segnare a raffica, non si ferma più e in più è un infallibile rigorista. Dietro la coppia nigeriana, il terzo acquisto per completare l'attacco è Paulo Dybala. La Joya è l'uomo in più della Roma e quando è in campo è capace di trasformare i giallorossi. In molti non ci crederanno proprio per questo tocca a te prenderlo. Il tridente titolare è Osimhen, Lookman e Dybala, strepitoso no? Ora bisogna riempire gli altri tre slot. Il consiglio è quello di puntare su giocatori titolari in modo da non avere mai problemi di abbondanza nello schierare la formazione. Non importa più di tanto il valore della squadra, ricorda che anche le squadre piccole segnano e di solito segnano con meno giocatori, per cui accaparrarsi i loro gol può essere più prevedibile. Ecco gli altri tre attaccanti: M'Bala Nzola (Spezia), è lui che concretizza il gioco dei liguri; Krystof Piatek (Salernitana), il pistolero polacco è anche un ottimo rigorista, Lorenzo Colombo (Lecce), la giovane punta scuola Milan, sta mostrando in Salento le sue grandi qualità. Adesso la squadra è fatta, devi solo schierare la formazione e iniziare a giocare e soprattutto divertirti. In bocca al lupo!

Rosa completa

