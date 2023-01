"Fare la pace con Spalletti? Forse un giorno". Totti apre al suo "nemico"

Francesco Totti a 360 gradi. L'ex capitano della Roma, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato del momento della squadra allenata da José Mourinho e di Paulo Dybala: "Paulo è un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore- Sono contento che sia arrivato alla Roma perché se lo merita e perché è giusto che la città abbia un calciatore di questo calibro".

Il "Pupone" ha poi continuato ad incensare l'argentino campione del mondo con l'Albiceleste: "Si percepisce quando i giocatori sono un po' diversi dagli altri. Lui lo sta dimostrando segnando e facendo delle grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo alla Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto" . A Totti è stato poi domandato di una ipotetica riappacificazione con Luciano Spalletti dopo i dissidi avuti ai tempi della Roma con l'ex capitano costretto al ritiro anticipato: "Non l'ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti".

Il disgelo

Recentemente, il Pupone, durante un collegamento su Twitch con Be.Pi Tv aveva teso la mano nei confronti del suo ex "nemico": "Se mi piacerebbe tornare a parlare con lui? Certo che sì, e so che tanto capiterà e ognuno darà la sua spiegazione e per il rapporto che abbiamo avuto mi dispiace anche di averlo interrotto così. Anche perché proprio con lui mi sono espresso al massimo in campo, mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto fare tantissimi gol e avevamo un rapporto che andava anche oltre il calcio". Totti aveva anche fatto i complimenti al Napoli per gioco e risultati: "Stanno viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili. Comunque Spalletti per me rimane sempre uno degli allenatori migliori in circolazione, perché come mette lui la squadra in campo, è difficile trovarne. Se la squadra lo ascolterà, potrà arrivare lontano".

Gli obiettivi della Roma

Totti ha poi parlato degli obiettivi stagionali della Roma che in campionato è molto vicina alla zona Champions League e che ha ancora due obiettivi alla sua portata come Coppa Italia ed Europa League. "La qualificazione alla Champions è l'obiettivo principiale, anche se sappiamo che non sarà facile. Le prime quattro vanno forte, ma il campionato è lungo, ci sono tanti punti ancora in palio, le squadre sono vicine e tutto può succedere".

Il 46enne ex bandiera della Roma si è poi messo dalla parte di José Mourinho che recentemente ha pungolato la società giallorossa sulla mancanza di qualità nella rosa a sua disposizione e sulla necessità di attingere sul mercato: "Mourinho vuole rinforzi dal mercato? Ogni allenatore vuole una rosa sempre più competitiva. Se lo dice il mister, speriamo che la società riesca ad accontentarlo".