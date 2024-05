Fatale la sfuriata in Coppa Italia: Allegri esonerato dalla Juventus

Ora è ufficiale: la Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri, a due giornate dalla fine del campionato. L'ormai ex tecnico era stato convocato alla Continassa nel primo pomeriggio, insieme a lui anche il ds Cristiano Giuntoli. Il club ha comunicato la decisione al tecnico, prima di affidare la comunicazione a una nota ufficiale.

Nella nota la società comunica "di avere sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero - sottolinea la società - fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

La decisione della Juve è arrivata dopo una profonda riflessione che ha coinvolto anche il comparto legale. Chiaramente alla società non sono andati giù i comportanti del tecnico nella notte dell'Olimpico nei confronti dei dirigenti (Giuntoli) e di organi di stampa, il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.

Allegri avrebbe affrontato nel prossimo turno di Serie A Thiago Motta, designato come suo erede sulla panchina bianconera e poi, all’ultima giornata, il Monza, in quella che sarebbe dovuta essere l’occasione per l’ultimo saluto ai tifosi bianconeri all’Allianz Stadium.