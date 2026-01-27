"Felice di ricominciare, rivivo lo spogliatoio": Bove riparte dal Watford

Felice e sorridente con la sua nuova maglia con cui tornerà molto presto a calcare i campi da calcio: Edoardo Bove è volato in Inghilterra per affrontare la sua nuova vita con il Watford, formazione che milita nella serie B d'Oltremanica (Championship). Dopo quasi un anno dall'arresto cardiaco che gli avrebbe potuto stroncare per sempre la carriera, ecco finalmente la possibilità di tornare a giocare.

"Amo le grandi sfide

Una conferenza stampa in Pompa magna come dimostra l'attesa per il calciatore romano di 23 anni e i numerosi video pubblicati sui social della società inglese. " Ho scelto questo club perché sono il tipo di giocatore che ama queste sfide: è una società ambiziosa che punta a un traguardo importante, il ritorno in Premier League. E io amo le grandi sfide ". Il suo contratto con il Watford è fino al 2031, dunque cinque, motivo in più per far capire che non si trova lì soltanto di passaggio. " Voglio fare bene e raggiungere gli obiettivi della proprietà, che ringrazio per l'opportunità che mi ha dato" .

Quando lo rivedremo in campo

Una data precisa per la sua prima partita ancora non c'è ma si stima in circa 5-6 settimane, quindi tra fine febbraio e i primi giorni di marzo. " È difficile indicare ora una data precisa, anche perché la decisione finale verrà presa con lo staff tecnico e i medici. Sono comunque felice perché ho ripreso ad allenarmi, da solo e con la squadra, e rivivo lo spogliatoio che mi è mancato in questi mesi ", sottolinea il calciatore. Dimostrando già di masticare un buon inglese, Edoardo ha risposto alle domande della stampa inglese senza minimizzare cosa gli è accaduto un anno fa. " Devo ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata: senza di loro sarebbe stato tutto più difficile. Ho imparato ad accettare quello che capita nella vita, ad apprezzare il presente e a vivere alla giornata. E anche il calcio è diventato ancora più importante ".

Cosa è successo a Bove

La vita di Edoardo cambia nel marzo 2024: era il primo anno con la maglia della Fiorentina quando subisce un arresto cardiaco in campo: grazie al tempestivo intervento immediato dei soccorsi e l'uso del defibrillatore la sua vita è salva. Dopo alcuni giorni in ospedale e tutti gli accertamenti del caso migliora gradualmente ma si rende necessario un intervento chirurgico dove gli viene impiantato un defibrillatore. " È più piccolo di un cellulare, si trova tra le costole e la pelle, ma non mi dà fastidio né mi limita ", ha spiegato. A quel punto, però, le regole non gli consentono di poter continuare l'attività agonistica in Italia ma in Inghilterra sì dove un atleta portatore di defibrillatore cardiaco impiantabile può continuare a svolgere la sua professione.

Il precedente di Eriksen

" Mi sono sottoposto a moltissimi accertamenti e controlli, ho parlato con tanti medici. All'inizio non era chiaro cosa mi fosse successo, ma ora sono tranquillo e non ho paura che accada di nuovo ". Ricordiamo che Bove non è il primo calciatore ad essere tornato a giocare a seguito di un arresto cardiaco: anche lo svedese Christian Eriksen aveva lasciato l'Italia (Inter) per proseguire la sua carriera prima al Brentford e poi al Manchester United.

Ci siamo scambiati qualche messaggio, ho ascoltato i suoi consigli. In questi mesi ho avuto tempo e modo di conoscere il mio nuovo corpo, di capire come allenarmi. Penso di aver trasformato quanto mi è successo in una crescita come persona

".