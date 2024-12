"Fenomeni", "Uomo di m..". Cosa è successo tra Vlahovic e la curva della Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Due punti persi ma non solo, la Juventus frena ancora in campionato dopo il deludente pareggio casalingo contro il Venezia e deve fronteggiare anche il caso Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è al centro delle polemiche dopo che ieri sera, al termine della partita, ha risposto ai fischi della Curva, finendo anche per litigare con alcuni tifosi bianconeri.

Tutto, o quasi, è iniziato dopo il rigore trasformato proprio da Vlahovic per il definitivo 2-2. Già durante la partita la Curva aveva lanciato diversi cori in direzione dei giocatori, invitandoli a cacciare fuori gli attributi. Poi al momento del gol l'attaccante ha esultato in maniera polemica verso la tifoseria che ha risposto a tono poco dopo. Appena l'arbitro Giua ha fischiato la fine della partita, lo Stadium ha sommerso di fischi la squadra. I giocatori provano comunque ad andare sotto la Curva, ma vengono accolti da fischi ancora più sonori. Un comportamento che, evidentemente, non ha fatto piacere a Vlahovic, che ha cominciato a urlare "Fenomeni" verso alcuni tifosi, che per tutta risposta gli hanno intonato il coro "Uomo di m....".

Se per voi questa è una “contestazione pacifica”, allora io scelgo di dissociarmi. Non mi sento rappresentata da questa tifoseria.#Vlahović pic.twitter.com/rkoFJlcVai — (@caterossiii) December 15, 2024

Ma non finisce qui. Uscendo dal campo Vlahovic alza ironicamente il pollice verso la Curva, ricevendo cori ancora più insultanti. In conferenza stampa, nell'immediato post partita, Thiago Motta ha provato a calmare gli animi: "I tifosi hanno libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni. Finita la partita, il giocatore stesso è il primo che vuole vincere. In quel momento lì ancora di più" , ha detto il tecnico bianconero, "non è la prima volta e non sarà l’ultima, succede. Noi dobbiamo essere uniti, andare avanti. Vogliamo tutti cambiare la situazione, anche il giocatore. I tifosi hanno tutta la libertà di farlo, ma è un momento in cui insieme dobbiamo cambiare questa situazione".

Oggi è arrivato il messaggio distensivo di Vlahovic, che ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme" . Basterà a ricucire lo strappo con la frangia più calda della tifoseria? Chissà di sicuro solo le vittorie potranno rasserenare l'ambiente.

Intanto sui social il popolo bianconero si è spaccato tra chi condanna il comportanto del giocatore e chi capisce il momento e la delusione, invitando a essere più comprensivi.

Fatto sta che dopo la bella vittoria contro il Manchester City , Thiago Motta è finito di nuovo nel mirino della critica. Perché dopo gli investimenti estivi e le aspettative di inizio stagione, i punti di distanza dalle prime posizioni cominciano a diventare decisamente troppi.