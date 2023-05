Ferisce la tifosa durante il riscaldamento: il bel gesto di Kylian Mbappè

Una serata di festa nonostante il tirato pareggio casalingo con lo Strasburgo, il clima non certo disteso con gli ultras e una stagione complessivamente non esaltante, viste le premesse: il penultimo match di Ligue 1 del Paris Saint-Germain sarà quindi ricordato forse più per il gesto di Kylian Mbappè nei confronti di una tifosa durante il pre partita che per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Il titolo

L'1-1 finale della partita giocata ieri al Parco dei Principi ha di fatto reso vano il risultato di 3-0 con cui la seconda della classe, il Lens, ha liquidato in casa la pratica Ajaccio: quattro punti di distacco e una sola giornata alla fine del campionato francese hanno quindi consegnato al Psg il suo undicesimo titolo con 90 minuti di anticipo. Un risultato, questo, che vale per la compagine parigina il record assoluto in solitaria della Ligue 1, dove vengono per la prima volta superati i 10 trionfi del Saint-Étienne. Nove titoli in undici anni dalla stagione 2012/2013 al 2022/2023, ottenuti grazie ai pesanti investimenti fatti in seguito all'acquisizione della società da parte del Qatar Investment Authority che hanno portato il Paris Saint-Germain a primeggiare in patria (quasi) senza rivali.

Ciò nonostante il clima in casa Psg è stato piuttosto teso nell'ultimo anno, sia per effetto dell'ennesima delusione in Champions League, che per il cammino non certo esaltante nelle competizioni nazionali. Alle contestazioni contro Leo Messi, Neymar e Marco Verratti hanno fatto seguito anche quelle mosse nei riguardi della società, che hanno causato un clima di tensione nell'ultima fase della stagione.

Ecco perché l'1-1 che ha permesso alla compagine parigina di mettere le mani sull'undicesimo alloro nazionale grazie a una rete messa a segno da Messi, proprio uno dei più bersagliati dagli ultras, assume un sapore particolare. Leo chiude la stagione con 21 gol e 20 assist (in campionato sono 16/16), diventando il calciatore ad aver segnato il maggior numero di gol (496) nei 5 più importanti campionati europei.

Il gesto di Mbappè

La serata sarà comunque ricordata soprattutto per il gesto di Kilian Mbappé durante il pre partita. Nelle fasi di riscaldamento, infatti, l'attaccante francese scaglia con forza un tiro verso la rete, centrando tuttavia in pieno volto una tifosa che si trovava sugli spalti proprio dietro la porta. La ragazza inizia a sanguinare copiosamente dal naso, e il fuoriclasse del Psg si rende subito conto della situazione, chiedendo l'intervento dei medici. Assistito dagli stewart, Mbappè reca quindi verso gli spalti, facendo entrare in campo la giovane, in modo che lo staff medico potesse assisterla. La tifosa viene fatta accomodare in panchina e quindi medicata.

Concluso il riscaldamento, nel momento del rientro in campo per l'inizio della partita con lo Strasburgo, l'attaccante francese raggiunge nuovamente la giovane per sincerarsi delle sue condizioni e per regalarle una sua maglietta. Il bel gesto ha fatto rapidamente il giro del web, catalizzando l'attenzione degli internauti più dello stesso match.